Kitabın Sosyal Ağı: Kitap Dostum

Kitap önerileri almanın ve ücretsiz kargoyla kitap takası yapabilmenin en kolay ve en eğlenceli yolu ‘Kitap Dostum’ mobil uygulaması, İOS ve Android marketlerde yayına başladı. Mobil uygulama sayesinde kitap dostları birbirleri ile kitap, yazar veya yayınevleri hakkında görüşlerini paylaşabilecek ve Kitap Dostum Kütüphanesi’nden ücretsiz kitap takası yapabilecek. Kitap Dostum mobil uygulaması ‘Paylaşmak Güzeldir’ mottosuyla kitap paylaşımını ve kitap okuma konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Benzer zevklere sahip olduğunuz insanlarla tanışmanın, birbirinden güzel kitap önerileri almanın ve en önemlisi ücretsiz kargoyla kitap takası yapabilmenin en kolay ve en eğlenceli yolu ‘Kitap Dostum mobil uygulaması’, yayına başladı. Tematik bir sosyal okuma ağı olan ‘Kitap Dostum’ mobil uygulaması, kitap, yazar ve yayınevi beğenilerini dikkate alarak, benzer zevklere sahip okurları buluşturup sosyalleşme imkanı sağlıyor. Uygulama sayesinde kitap severler, üyelik zorunluluğu olmadan bir tık mesafesi uzaklığındaki ‘Ücretsiz Kitap Asistanı’ ile almak istedikleri bir kitabı 275.000’den fazla kitap datası arasından anında sorgulayabilecek.

‘Online kişisel kütüphane’

Kitapseverler, ayrıca ‘Kitap Dostum Kütüphanesi’nde bulunan popüler ve yeni çıkmış binlerce kitaba kargo maliyeti ödemeden ücretsiz olarak, takas yolu ile sahip olurken, online kişisel kütüphanelerinde, okumak istedikleri, takas etmek istedikleri kitapların beğendiği yazar ve ilgi duyduğu yayınevlerinin listelerini oluşturabilecek. Anlık mesajlaşma özelliği sayesinde kitap dostları birbirleri ile kitap, yazar veya yayınevleri hakkında görüşlerini paylaşabilecek.

Türkiye’de tüm kitapseverlerin buluşacağı ortak platform olan Kitap Dostum mobil uygulaması, kitaba ve kitap okumaya yönelik farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Kitap Dostum mobil uygulamasını Apple ve Android marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.

İOS: https: //itunes.apple.com/us/app/id1164088087

Android: https://play.google.com/store/apps/details…

Bilgi için: Fatih Tozan / 0546 917 0058- fatih@kitapdostum.com