KİTAP DEFTERİ Dergisi 2. Sayısında

Mevsimlik kitap kültürü dergisi “Kitap Defteri”, yeni sayısıyla okur karşısında. “Önce Kitap Yayınları” adına ilk sayısı Mayıs 2018’de yayımlanan mütevazı kitap kültürü dergisi “Kitap Defteri”, Eylül 2018’de kendince yenilik ve zenginlikleri içeren ikinci sayısıyla kitapseverlerle buluştu.

Derginin yeniliği, 2019’da dört kez yayımlanıp okurlarına bundan böyle abone yöntemiyle ulaşacak olmasının haberi elbette. Her sayısında yeni kitabı yayımlanan bir yazarla görüşmeyi ilke edinen derginin bu sayısındaki görüşme konuğu Oğuz Demiralp, yıl içinde yayımlanan “Orhan Bey ve Kitapları” (Kırmızı Kedi Yay.) hakkında açıklamalar yapmış dergiye.

“Ahlak Sorunumuz” adlı kitabı “Önce Kitap Yayınları” arasında çıkan Hasan Ayık da kitabıyla ilgili sorulara açıklık getirmiş. “Cümle Yayınları” editörü Muhsin Mete, yayınevi olarak yola çıkışlarının öyküsünü paylamış okurla.

Eyüp Tosun, üçüncü yılını dolduran mevsimlik “Öykülem” dergisinin serüvenini anlatırken Ömer Eski de “ilk kitap” bölümünde Ayfer Tunç’un “Saklı” adlı öykü kitabını gündeme getirmiş. Derginin “kitap kültürü” yazısı olarak bu kez Necip Asım Yazıksız’ın, “Kitaplar” başlıklı yazısı alınmış dergiye. Mehmet Nur Karakeçi, Zeynep Kılıç, Hasan Öztürk, Mariye M. Arıcı, Muhammet Çoruhlu ve Ayşe Kanbur, dergide yeni kitapları tanıtan diğer isimler.

Gelecek sayı, Ocak 2019’da okuruyla buluşacak. Gündemi kitap olanlara…

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