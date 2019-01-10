KİTAP DEFTERİ Dergisi 3. Sayısında

2017’de kurulan “Önce Kitap Yayınları” adına yayımlanan “Kitap Defteri” adlı derginin 3.sayısı çıktı. Bundan böyle düzenli olarak yılda dört kez yayımlanacak olan “Kitap Defteri” dergisi, Ocak 2019 tarihli üçüncü sayısıyla ikinci yılına başlamış oldu.

Mütevazı dergi, yine zengin bir içerikle kitapsever okurunun karşısına çıkmayı başarmış görünüyor. Dergide, “İlk Kitap” bölümünde Ömer Eski, bu kez Nazan Bekiroğlu’nun “Nun Masalları” adlı öykü kitabını gündeme getirdi.

Ali Ayçil, yayım serüveninde çeyrek yüzyılı geride bırakan aylık yayımlanan Dergâh dergisini tanıttı edebiyat dergisi okurlarına. 100. yılında “Tarık Buğra” hakkında yeni bir kitabı yayımlanan Prof. Dr. Mehmet Tekin, kitabı ve dolayısıyla da Tarık Buğra ile ilgili soruları cevaplandırdı dergi için.

Derginin klasiği “Kitap Kültürü” başlığında Virginia Woolf imzalı, okumaya yönelik bir yazıya yer verilmiş dergide.

“Kitap Defteri” dergisi, adına uygun düşecek biçimde 2019 yılı abonelerine bir de “kitap” hediye ediyor. Gülcihan Bakır, Sevda Gül Kasap, Bilal Can, Ayşe Kanbur, İsmail Özalp, Yağmur Bilgili, Mehmet Nur Karakeçi ve Hasan Öztürk, yeni çıkan kitapları derginin okurları için değerlendiren diğer isimler.

Yeni sayı, Nisan 2019’da…

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