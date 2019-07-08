KİTAP DEFTERİ Dergisi 5. Sayısında

Önce Kitap Yayınları adına mevsimlik yayımlanan “Kitap Defteri” adlı derginin Temmuz 2019 tarihli 5.sayısı çıktı. Kitap tanıtma ve eleştirisi alanındaki dergilerde İstanbul’un dışında bir ilk olan derginin bu sayısı Enis Batur’un “Kitap Evi” adlı metninden bir alıntıyla başlıyor.

Yakın zamanda, “Halit Ziya Hikâyeciliğinde Renklerin Dili” adlı kitabı yayımlanan Maksut Yiğitbaş ile kitabı hakkında bir görüşme var dergide.

Derginin her sayısında bir yazarın ilk kitabını okurlara anlatan Ömer Eski, bu sayıda Ferit Edgü’nün “Kaçkınlar” kitabını tanıtmış. “Kitap Defteri” içindeki “bir dergi” bölümünde Celal Karaca, editörlüğünü yürüttüğü iki aylık “Edebiyat Nöbeti” dergisiyle ilgili deneyimlerini paylaşmış okurlarıyla.

Pelin Yılmaz (Kirpi Mesafesi)

Ayşe Kanbur (Kitaplık)

Hasan Öztürk (Delirtilen Kadınlar)

Betül Bayraktar (Dağınık Zihin)

Ertuğrul Gazi Derhem (Edebiyat Atlası)

Ali Selçuk (Pele’nin Öldüğü Yaz)

Gönül Türüt (Camdaki Kız)

Vahdettin Oktay Beyazlı (Kendi İmdadına da Koşup Gelen Hızır) bu sayıda yeni kitapları tanıtan başka isimler.

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