KİTAP DEFTERİ Dergisinin 6. Sayısı Çıktı

“Önce Kitap Yayınları” adına mevsimlik yayımlanan “Kitap Defteri” adlı derginin Ekim 2019 tarihli 6. sayısı okurlarıyla buluştu.

Derginin bu yeni sayısı Anais Nin’in “Yeni Duyarlık” adlı kitabından onun kendi kitapları hakkındaki bir alıntıyla başlıyor. Öykücü Gamze Arslan ile yeni çıkan “Kanayak” adlı kitabı için Ayşe Kanbur görüştü. Derginin her sayısında bir yazarın ilk kitabını okurlara anlatan Ömer Eski, bu sayıda Hasan Ali Toptaş’ın ilk öykü kitabı “Bir Gülüşün Kimliği” adlı kitabı hakkında tanıtım yazdı.

“Kitap Defteri” içinde her sayı yayımlanan “bir dergi” bölümünde Serap İlhan Asan, editörlüğünü yürüttüğü mevsimlik “Roman kahramanları” dergisinin on yıllık yayım serüvenini paylaşmış okurlarıyla. Mehmet Tekin (Ağaçlar), Mehmet Nur Karakeçi (Kuzguncular), Sevda Gül Kasap (Övgü), Leyla Mihrinaz Engin (Kutsal Kitapların Sümer ve Babil’deki Yansımaları), Ümit Polat (Sebepsiz Yere), Nisanur Kahveci (Mahcubiyet ve Hassasiyet), Oğuzhan Karahasan (Bence Katil Öldürdü) ve Hasan Öztürk (Edebiyata Övgü), derginin bu sayısında yeni kitapları okurlar için tanıtan başka isimler.

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