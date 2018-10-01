Kitap Listeleri ve Popüler Kitaplar

“Aylık, haftalık çok satanlar, popüler kitaplar, ayın en iyi kitabı” gibi kavramlar yayın sektöründe çok kullanılan kavramlardır. Bu kavramların içini dolduran kişiler bu dünyanın aman vermez, isim bilmez, söz bilmez, ağrı kesici fayda etmez durumundan bihaber oldukları için kafalarına göre oluşturdukları kitap listeleri biraz da reklam içerikli olduğu için insanları yanlış yönlendirmelere maruz bırakabilmektedir. Bu yüzden biz diyoruz ki her kitap listesi masum bir liste değildir.

Son zamanlarda bol boyalı kapaklarla yapılan kitaplar insanları görsellikleriyle görsel etki alanlarına almaya başladı bile. Renklerle okurları etki altına almaya çalışan yayınevlerinin büyük emekler vererek sadece kapağa yönelik çalışma yapması ve bunun akabinde içeriğini boşaltması kitaplara olan bakışı da değiştirdi. Algıda seçicilik kavramının öğrenilmesiyle tasarımcılar kitap kapaklarına algının en seçici renklerini ve fotoğraflarını koyarak insanlara bu kitapları cazip hale getirmeye çalışarak domates, ekmek alır gibi kitabı da bir meta haline getirmeyi başardılar. Kapaklar günden güne geliştirilip daha afili hale getirtilirken kitabın içi boşaltılması farklı bir okuyucu kesimini de ortaya çıktı. Popüler okuyucu diyeceğimiz bu tür okuyucular özellikle trend olan kitapları alarak bir kesim oluşturmaya başladı. Özellikle son dönem popüler kitaplarında gözüken kapağın cafcaflı olması içeriğin boş olması okuyana vakit kaybından başka bir şey sunmamaktadır.

Kitap alımı konusunda önceden kitap kokulu kitapevleri vardı. İçeriye girer girmez sizi selamlayan o hoş koku, o kokuyu bilenleri mest eden bir kokuydu. Bir mutluluk sebebi kokularıydı o kokular. Sayfa kokusu, mürekkep kokusu fırından çıkan taze çıtır bir simit kokusuydu bu koku. Şimdi ise market zincirleri aracılığıyla yazılan satılan kitaplar et reyonları ile içki reyonu arasına sıkışmış bir yandan et kokuları bir yandan içki kokuları ile birlikte satılmaktadır.

Kitap, suhuf, kelam, kalem. Bunlar kutsal atfedilen kelimelerdendir. Kutsal kitapların çoğunda geçen kavramlardandır. Bu kavramlar üzerine yazılmış ve bu kavramlarla işlenen eserler önemli bir yer kaplamaktadır insanoğlu hayatında. Beşer şaşarsa bu şaşkınlık nereye kadar sürecek.

‘’Bugünün gerçek üniversitesi bir kitap koleksiyonudur. T.Carlyle

Kitaplarım bana yeten bir dükalıktır. Shakespeare.

Kitapsız yaşamak kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. Seneca.

Tek kitaplık adamlardan korkunuz. Thomas Aquinas

Gençlerini kitapla beslemeyen toplumların sonu acıdır. Ovidius

Kitaplar zaman okyanusu üzerinde kurulan deniz fenerleridir. W.Whipple

Her biri ilkokul, ortaokul, lise dönemlerinde kompozisyon konusu olan bu sözler kitap dünyasına girmek için okura teşvik primleri sunmaktadır. Okumanın önemli olduğunu bilen bir toplum olduğumuz için kendimizle gurur duymalıyız! Bu uğurda Guinness Rekor denemelerimiz de takdire şayan. Bir stad dolusu insan toplamak kolay olmasa gerek.

Ama ne var ki okumanın çokluk derecesini bilmeyen bir toplum olduğumuz için de ‘çok okuma kafayı yersin’ mantığını da es geçmeyeceğiz. Çokluk deyiminin kapitalist bir görüşe yaslandığını bilen kişiler bu çokluğun kitaplar konusunda işlemediğini bilmelidirler. Ama yayın dünyası bağlamında yayınevleri ve kitapçıları bu cümleye dâhil edersek o zaman haklı görüşleri ortaya çıkar.

Az okuyup da başkasının kafasını yiyeceğinize çok okuyup daha sağlıklı olan kendi kafanızı yemeniz daha uygun olmaz mı?