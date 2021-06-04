Kitaphaber Dergisi İlk Sayısıyla Okurlarıyla Buluşuyor.

Kitaphaber olarak çıktığımız yolda ilk sayımızı sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz.

Sunuş yazısında Derginin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Can; derginin seyrini ve misyonunu özetleyerek genel bir değerlendirmede bulundu. Düşün/Felsefe köşeleri Sulhi Ceylan, Uğur Cumaoğlu ve Feyzettin Aytepe tarafından kaleme alınırken; Resul Bulama hem Aydın Hız'ın son romanı üstüne kaleme aldı hem de yazar ile mülakat yaptı.

Teori köşesinde Ethem Erdoğan, Portre köşesinde Tuba Yavuz okurlarıyla buluşurken İnce Bakış köşelerinde Enes Can ve Ayşe Bağca okuru selamladı.

Kitaphaber'e özgü 15’likler köşesini Ülker Gündoğdu kaleme aldı. Necla Dursun ise Müzisyen/Besteci Mehmet Özkaya'yı konuşturdu.

Dünya Edebiyatında Sabri Ünal İngilizce, Japonca, Türkçe kaynaklardan derlediği Haruki Murikami denemesi ile okuru dipnot yağmuruna tutarken S. Çelebi Bir Kitapla Yolculuk köşesinde okurları uzun ve güzel bir yolculuğa çıkarıyor.

Sinema köşemiz Şerife Saliha Buğa'ya emanet edildi ve Tarih köşesinde Yunus Özdemir ve Ömer Ertürk yer aldı.

Hassas Miyar Mustafa Buğaz tarafından terazi edilirken İlahiyat için Ferhat Özbadem seferber oldu. Necla Dursun, Mustafa Atalay, Şerife Saliha Buğa ve Sueda Kurt Kitap yazılarıyla dergimizi şenlendirdi ve son olarak Elif Dursun ve Zeynep Dursun Genç Kalemler köşesinden bizlere seslendi.

Dergimiz tarihten bir Alıntı ile son buldu.

Sayın Okur,

Dergimiz A4 ebatlarında, pdf formatında hazırlanmıştır. Piyasada satılmaz ama siz evinizdeki yazıcınızdan bir kopyasını ücretsiz ve özgür olarak çıktı alabilir veya pdf formatında sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Derginin, muhatabını bulmasını diliyoruz.

Kitaplardan kurduğumuz dünyaya sizleri de davet ediyoruz.