Kitaphaber.com.tr 9 Yaşında

16 Mart 2011 tarihinde başladığımız yayınımız 9 yıllık süreçle birlikte devam ediyor.

kitaphaber'in yayına girdiği ilk gün olan 16 Mart dolayısıyla İsrail'in Filistin'i işgalini protesto etmek amacıyla orada bulunan Rachel Corrie, 2003 yılında İsrailin buldozerleri altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Aynı dinden, dilden ve ırktan olunmamasına rağmen sırf insanlık onuru için Filistinlilerin yanında durup direniş sergileyen Rachel'in bu tutumu insanlığın barış ve huzuru için çok önemli bir çabaydı.

Fakat İsrail, Rachel'in ölümüne neden olduğu gibi onun gibi binlerce insanın da ölümüne sebep olmaya devam etmiştir.

Web sitemiz bu yüzden 16 Mart'ı unutmamak adına ve Rachel'in isminin unutulmaması için ona ithaf edilmiştir.

16 Mart ayrıca dünyayı kana bulayan katliamlardan biri olan Halepçe Katliamının da yıl dönümü. Kimyasal silahlarla mazlumların öldürülmesine sebep olan bu katliamın dünya tarihi açısından bir kara leke olduğunun altını çizmemiz lazım. Tıpkı Srebrenitsa'da yaşananlar gibi...

Kitaphaber, bu acıları kendine bir çıkış noktası yaparak, tarihe bir not düşme biçimidir. Kitaplar üzerinden, yazılıp çizilenler üzerinden konuşmaya imkan veren bir platform olan kitaphaber.com.tr şu an Türkiye'nin en büyük kitap değerlendirme platformu özelliği de taşımaktadır.

9 yıllık süreçte bizlerle yürüyen ve bizlere destek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkürler

Bilal CAN

Kitaphaber.com.tr

Genel Yayın Yönetmeni

her türlü görüş ve önerileriniz için

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