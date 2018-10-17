Koza Düşünce Dergisi 25. Sayı

2013 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren Koza Düşünce’nin Eylül – Ekim 2018 tarihli 25. sayısı çıktı. Son dönemde yaşanan dolar kuru dalgalanmaları, tüm basım sektörünü doğrudan etkiledi. Kağıdın neredeyse tümüyle ithal olduğu ülkemizde yayıncılık yapma çabası her şeye rağmen sürüyor. Derginin 25. sayısı, imge konulu yazılarla başlıyor.

– İmge Ne Değildir?: İsmail Biçer

– İmge Bir Zevahir midir Yoksa Bir Zaviye mi?: Hamza Celalâddin

– Maddenin ve Zihnin Uçsuzluğundan İmgeye Bakış: Hıdır Işık

– Büyü Mucizeler ve İmge Oluşturmak İçin Şiir ve Politika Yapmak: Koray Feyiz

Dergi, 25. Sayısında “imge” konusu dışında çeşitli inceleme yazılarıyla edebiyat dünyasında ses getirecek savlar ortaya koyuyor.

Nazım Hikmet’in Resimli Ay Dergisindeki “Putları Yıkıyoruz” yazı dizisi üzerine Semih Samyürek “Putları mı Yıkıyoruz?” adlı bir yazı kaleme aldı.

Hakan Unutmaz, Turgut Uyar şiiri üzerine Türkiye’de yeni sayılabilecek bir bilimsel çalışmadan söz ediyor.

Fatih Akça, Ziya Boz’un; Bekir Dadır ise Oğulcan Kütük’ün şiir kitabını inceliyor.

Önder Çolakoğlu ise, 80’lerin önemli şairlerinden Mehmet Müfit’i inceliyor.

Coşkan Tugay Göksu, Caner Kuşçu, Çağın Özbilgi, Enes Malikoğlu, Naile Dire, Beytullah Kılıç ve Burcu Yalkın ile imge konusu üzerine bir soruşturma bulunuyor. Soruşturmayı hazırlayanlar: Bekir Dadır ve Örsan Gürkan.

Esra Sağlık, Fatih Akça ile son şiir kitabı “Kış ve Sapa” eksenin bir söyleşi gerçekleştirdi.

Son olarak, Örsan Gürkan’ın kaleminden bir deneme bulunuyor.

İyi okumalar dileriz.