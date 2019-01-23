Koza Düşünce Dergisi 27. Sayı Tanıtım Bülteni

Koza Düşünce, 7. Yılına girdiği 2019’u Taylan Kara’yı Sorgu Masası’nda ağırlayarak karşılıyor. Yazarın eleştiri alanındaki önemli çalışmalarının yanı sıra özellikle roman türündeki eserlerine yönelik incelemelerin bulunduğu dosya çalışmasında, T. Kara ile yapılan kapsamlı bir söyleşi de bulunuyor. Esra Sağlık, Fuat Eren ve Özgün Ergen dosya yazılarıyla 27. sayıda yer alıyor.

İnceleme alanında; 1948 yılında yaşama gözlerini yuman Amerikalı yazar Dorothea Brande’ın yazar olmakla ilgili önemli bir yazısı bulunuyor. Emin Aslan Özbek’in edebiyat ve müzikte ‘mitosun’ izlerini sürdüğü yazısı, Eray Sarıçam’ın Burak Demiryakan şiirindeki toplumsal söylemin açığa çıkarttığı yazısı ve Önder Çolakoğlu’nun Şavkar Altınel şiirindeki sinematografik dili incelediği yazısıyla birlikte son olarak Semih Samyürek’in Türk Şiiri mi Türkçe Şiir mi tartışmasına yönelik yazısı da derginin sayfalarında yer ediniyor.

27. sayıda yer bulan şairler: Adem Fatih Kılıç, Adem Maksatsız, Emre Şahinler, Enes Malikoğlu, Esra Namazcı, İsa Özdemir, Kuzey Genç, Mesut Barış Övün, Örsan Gürkan, Yiğit Kerim Arslan iken, öyküleriyle bu sayıda yer alanlar ise: Buket Arbatlı, Çiyil Kurtuluş, Ekin Kadir Selçuk, Ekin Yaşar Filizay, Neval Savak. Son olarak deneme türünde Gökhan Gacaroğlu, Kadir Işık ve Şiyar Palabıyık’ın yazıları bulunuyor. Ayrıca İlay Bilgili, kadın eli değmiş 10 öykü önerisi ile farklı bir çalışmaya imza atıyor.