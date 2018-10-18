Küçücük Büyük Dünya’da Bir Ekonomik Tetikçi; John Perkins

Yaşadığımız dünyanın temelinde ekonominin olduğunu göz önünde bulundurmak için müneccim olmaya gerek yoktur. Paranın varlığını, parasal ilişkilerin zeminini, parayı çoğaltan ve azaltan faktörleri, paranın dolaşımı ve değişimini, ekonominin yapısal reformlarının yapıcı olmayan boyutlarını ve bunlara benzer ekonomiksel ilişkileri çözümlemeden dünyada kopan fırtınayı anlamlandırmak mümkün değildir.

John Perkins kendi söylemiyle eski bir ekonomik tetikçidir: "Ekonomik Tetikçiler, yerküre üzerindeki ülkeleri trilyonlarca dolar dolandıran yüksek ücretli profesyonellerdir. Dünya Bankası, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer yabancı ’yardım’ kuruluşlarından büyük şirketlerin kasalarına ve gezegenimizin doğal kaynaklarını kontrol eden birkaç varlıklı ailenin ceplerine para aktarırlar… Nereden mi biliyorum? Ben bir Ekonomik Tetikçiyim.” Bu eseri oluşturmada temel amacı söylediğine göre vicdanının bazı şeyleri kabullenememesi üzerine bir günah çıkarmaktır. Bu şekilde yapmak zorunda kaldığı şeylerin bir daha yaşanmaması için en azından bir ön veri sunmaktır.

John Perkins küresel bir enerji şirketi olan MAIN’de çalışmaktadır. Kurulan uluslararası bağlarda özellikle yatırımsal boyutlarla ilgili veriler hazırlar ve patronlara bu veriler ışığında yatırım yapabilme boyutunu istatiksel olarak ortaya koyar. Bunu yaparken yatırım yapılacak ülkenin hangi yatırımları tercih etmesi gerektiğini yönlendirirken, şirketin menfaatleri doğrultusunda çeşitli ikna yöntemleri de bulunulmaktadır. Tabi bunun içinde yapılacak yatırım ve şirketlerin ayarlanmasına kadar büyük bir ağın olduğunu da belirtmeliyiz.

Dünya Bankası’nın pençelerine düşürülen ülkeler, yatırımları büyüdükçe faizi büyüyen devletler, buna karşı gelenlerin uyarılması ve ölüme giden suikast boyutları… John Perkins bize sadece zihnindeki bir hayali sunmuyor, yaşanmış gerçekleri kendi penceresinden aktarmaya çalışıyor: “Dünyadaki ülkeleri milyarlarca dolar dolandırmak için para alıyoruz; hem de çok para. Dünya liderlerini ABD'nin ticari çıkarlarını gözeten büyük bir ağın parçası olmaya teşvik ediyoruz. Sonunda bu liderler sadakatlerini garanti edecek bir borç batağına saplanır. Onları politik, ekonomik ya da askeri ihtiyaçlarımız için ne zaman istersek kullanabiliriz. Karşılığında onlar da halklarına sanayi siteleri, elektrik santralleri ve havaalanları sağlayarak, politik durumlarını güçlendirir. Tüm bunlar olurken Amerikan mühendislik ve inşaat firmaları da inanılmaz derecede zenginleşir."

John Perkins aslında kariyeri peşinde koşan bir adamken, nasıl Ekonomik Tetikçi olduğunu detaylıca olmasa da bir bölümüyle okurlarına aktarıyor. Bu yönüyle kısmen anlattıklarında samimi olduğunu, kısmen de çok samimi görünmediğini belirtmeliyiz. Bu ikilemde hangisinin ağır bastığını ancak okuyanın karar verebileceğini düşünmekteyiz.

Endonezya, Panama, Venezüella, Kolombiya ve Suudi Arabistan… Kendisinin yaşamında buralar önemli yer tutsa da, bunun gibi nice ülkeyi düşündüğümüzde yaşananların ne anlama geldiğini anlamak zor olmamaktadır. Aslında bu yaşananlara paralel olarak merhum Erbakan’ın daha önce söylediği şeyler aslında bir boyutuyla hafızalarda duruyor: “Dünyayı yöneten aileler, bunların emelleri ve Siyonizm tehlikesi…” Hiç bitmeyen emeller uğruna bütün dünyanın yanması devam ediyor.

Yazar bize aktardıklarına göre, başından geçen olayları ve çakal denilen ikna edilemeyen ülke başkanlarına suikast düzenleyen ekiplerin varlığını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyarak büyük bir küresel ağın resmini çekiyor okurlarına.

Peki, bu kadar gerçeği nasıl cesurca açıklayabiliyor?

Bu konuda tatmin edici cevap bulmak zor görünüyor. Yazar, kitabı, “birçok yayınevi yayınlamadı, sadece biri yayınladı” şeklinde ifade ediyor. Ayrıca bir yerde kendisinin zehirlenme olayına da ayrıntısıyla değinerek bunun bir komplo olduğunu belirtiyor. Bunları ve değerlendirmesini elbette okuyucunun vicdanına bırakıyor yazar.

Bazı küresel güçler, gerçeklerin bir kısmını açıklarken muhtemelen yeni bir strateji ile artık eski yöntemleri geride bıraktıklarını da belirli odaklara göstermektedir. Yeni stratejinin ne olduğunu bilmiyoruz fakat eskisinden daha girift ve acımasız olduğunu tahmin edebiliyoruz.

John Perkins eseri bir solukta okunabilecek bir hacimde. Olaylar bölüm bölüm aktarıldığı için sıkıcı bir boyutla karşılaşmıyorsunuz. Yazarın samimiyeti konusunda bir şey demek mümkün değildir. Dil kusursuz ve akıcıdır. Çevirinin bu yönüyle iyi olduğunu belirtmeliyiz.

Son kısımda 2004-2015 arasındaki Ekonomik Tetikçilik faaliyetlerine de bazı belgelerle değinen yazarımız, yakın dönemimizin portresine de ışık tutmayı ihmal etmiyor.

John Perkins

Bir Ekonomik Tetitkçinin Yeni İtirafları

April Yayınları

403 sayfa