Külliyat 4: Denizcilik Külliyatı

Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler – Liona Casson – Homer Kitapevi

Denizcilik tarihi için önemli bir kaynak teşkil eden bu eser sazdan sallarla başlayan gemiciliğin ilk buluntularını okuyuculara sunuyor. Prof. Casson’un bir nevi kazı çalışmasıyla elde ettiği gemiciliğe dair bulgular gemicilik tarihi için büyük önem arzetmektedir.

A’dan Z’ye Yelkencilik ve Denizcilik Terimleri Sözlüğü – Ian Dear – Peter Kemp – Bulut Yayınları

Yelkencilik ve gemicilik üzerine kullanılan kavramları içeren bu sözlük bir nevi gemicilik üzerine ansiklopedik bilgi de içermektedir. 1300 madde, 170 şekil ile maddelerin içerikleri ve açıklamalarıyla gemicilik üzerine önemli bilgiler sunmaktadır.

Gemici Bağları – A.Yalçın Özalp – Denizler Kitapevi

Halatlar ve bu halatların bağlanması gemicilikte çok büyük önem arzetmektedir. Hayati bir öneme sahip gemici bağları üzerine hazırlanan bu eser birçok gemici bağını da tekrardan gün yüzüne çıkartması bakımından önemli.

Derin Mavi Atlas – Bülent Gözcelioğlu – Ö.Faruk Aydıncılar – Tübitak Yay.

Gemicilik üzerine yazılmış kitaplardan sıkılıp biraz da denizler üzerine bir şeyler okumak istiyorsanız bu kitapla başlayabilirsiniz. Derin Mavi Atlas, gezegenimizdeki denizlerin renkliliği ve insanlara sunduğu çeşitliliği gözler önüne seren bir başlangıç kitabı.

İstanbul Kotraları – Yücel Köyasıoğlu – Ataköy Marina Yacht Club

Cumhuriyet Döneminin klasik yatlarının öykülerini, fotoğraflarını, çizimlerini, sahiplerini, tasarımcılarını, ustalarını anlatan bu eser, kaybolmaya yüz tutmuş yatçılığın tarihini gözler önüne sermektedir. Elli ikisi çizim yüzlerce fotoğrafla zengin bir içerikle okuyucuların ilgisine sunulmuş.

Türk Denizcilik Tarihi – Prof. Dr. Zeki Arıkan – Salih Özbaran – Pr. Dr. İdris Bostan – Lütfü Sancar – Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

2 ciltlik bu kaynak eser içerdiği arşiv niteliğinde harita ve resimlerle denizcilik tarihimiz ile alakalı önemli bir çalışmadır. Osmanlı’dan günümüze denizcilik tarihi hakkında önemli veriler sunan bu eserde kadırgadan kalyona, kalyondan buharlı gemilere geçen süreci okuyacaksınız.

Osmanlılar ve Deniz – İdris Bostan – Küre Yay.

Osmanlılar ve Deniz isimli bu çalışmasında. sultân-ı berr u bahr`nin deniz politikalarını, denizde oluşturduğu askeri ve idari teşkilatı ve donanmada kullanmış olduktan gemileri, birçoğunu ilk defa gün yüzüne çıkardığı arşiv kaynaklarından istifade etmek suretiyle ve geniş bir periyodu içerecek bir biçimde ayrıntıları ile inceliyor.

Osmanlı Bahriye Teşkilatı – 17. Yüzyılda Tersane-i Amire – İdris Bostan – Türk Tarih Kurumu

Osmanlı gemilerinin yapılıp donanmaya eklendiği yerler olarak tershaneler gemiciliğin gelişmesi için stratejik noktalarda kurulmuştu. Bu eser devlete ait tershanelerin işleyişini, tarihçesini, yerlerini ve önemini anlatan bir kaynak kitap olarak Osmanlı gemiciliği ve tershaneleri hakkında geniş bilgiler sunmaktadır.

Tarih Boyunca Türk Yelkenli Gemileri – Ahmet Güleryüz – Boyut Yay

Türk ve yabancı kaynaklar taranarak daha çok görsel materyallerle hazırlanan bu eser Türk yelkenli gemilerinin özelliklerini, yapım aşamalarını, denizlerdeki durumlarını ayrıntılı bir biçimde okuyucuya sunmaktadır. Eser yelken ve kürek dönemi Türk- Osmanlı savaş ve ticaret gemileri konusundaki bilgi eksikliğini bir ölçüde giderir nitelikte.

Uzun Yol - Bernard Moitessier – Naviga Yayınları

Bir nevi hatıra, anı kitabı olan bu eser 1968 – 1969 yılları arasında tek başına ve hiçbir yere uğramadan yaptığı yolculuğu anlatmaktadır. Plymouth’dan 22 Ağustos 1968’de başladığı yolculuğuna Pasifik’e açılarak devam ettirir. İlkin bir yarışma için yola koyulmasına rağmen daha sonra kişisel bir seyahat olarak bu yolculuğu kabul eder ve yola koyulur.

İstanbul Limanı, Bizans'tan Osmanlı'ya - Wolfgang Müller-Wiener – Tarih Vakfı

Bir tür şehir kitabı olan bu eser İstanbul’u bir deniz şehri olarak ele alır. İstanbul Limanı hakkında uzun araştırmalar neticesinde hazırlanan bu eser limanın tarihçesi ve limanlara demirleyen gemiler hakkında da bilgiler vermektedir.

Osmanlı Denizciliği - İdris Bostan – Kitap Yayınevi

Kara devletinden denizler imparatorluğuna giden süreçteki gelişmeleri anlatan bu eser Prof. Dr. İdris Bostan’ın denizcilik üzerine yazdığı önemli eserlerin belki de en önemlileri arasında durmaktadır. Osmanlı Denizciliğini bir bütün halinde okumak isteyenler için önemli bilgiler sunmaktadır.