Külliyat 5: Türk Mutfağı Külliyatı

Geçmişten Günümüze Türk Mutfağı – Doğan Burda Dergi Yayıncılık – Kollektif

Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu, bu medeniyetlerin izlerini de üzerinde yaşayanlara aktarmıştır. Bu eser Türk Mutfağı’nın, Anadolu coğrafyası mutfağının tarihsel serüvenini merak edenler için önemli ayrıntılar içermektedir.

Türk Mutfağı – Nevin Halıcı – Oğlak Yayıncılık

Yemek kültürü ve yemekler üzerine birçok eseri bulunan Nevin Halıcı bu eseriyle Türk Mutfağının bilinmeyenlerine ışık tutmaya çalışıyor. Eser bir nevi Dünya Mutfağı’na Türk Mutfağını tanıtma amacıyla hazırlanmış gibidir.

Türk Mutfağı – Özge Samancı – Arif Bilgin – Kültür Bakanlığı Yayınları

Türk Mutfağı üzerine yayınlanan en kapsamlı çalışma olan bu eser Kültür Bakanlığı Yayınlarınca hazırlanmış. Eser Türk Mutfağından örneklerin yanında Türk yemek kültürünün tarihsel serüvenini uzmanlar tarafından yazılmış makalelerle desteklemektedir.

Anadolu Yemekleri ve Türk Mutfağı – Akile Ülkücan – Hâmit Zübeyir Koşay – Çiya Yay.

Yemek kültürü üzerine yayınlanan her eser bir nevi kendinden sonra yazılacak olan eserlerin hazırlığı gibidir. İlk baskısı 1961 yılında yapılan bu eser Anadolu mutfağına dair en çok kaynak gösterilen eserler arasındadır.

Dünden Bugüne Yaşayan Türk Mutfağı – Nail Arıkdal – Doğan Kitap

Anadolu mutfağında pişirilen yemeklerin bir nevi derlemesi olan bu eser 700 civarı yemek tarifiyle zengin bir içerik sunmaktadır. Anadolu mutfağında pişirilen yemeklere meraklıysanız tarifleriyle bu eserde bulabilirsiniz.

Çadırdan Saraya Osmanlı Türk Mutfağı – Engin Akın- İş Bankası Kültür Yay.

Türk Mutfağının tarihsel serüvenini inceleyen bu eserde diğer kültürlerin yemek kültürleriyle bizim yemek kültürümüz hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiş.

500 Yıllık Osmanlı Mutfağı – Marinna Yerasimos – Boyut Yayın Grubu

Yemek tamamen bir kültürdür. Hazırlanışıyla, sunuşuyla, yenilişiyle. Bu kültür zaman içinde oluşan genişleyen ve artık yerleşen bir unsur olarak kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu eser Osmanlı yemek kültürünü oluşturan öğelerle birlikte Osmanlı mutfağından yemek tarifi örnekleri içermektedir.

Yöresel Mutfağımız – Deniz Gürsoy – Oğlak Yay

Anadolu mutfağı üzerine yazılmış sayısız kitaptan biri de bu kitaptır. Yöresel lezzetler peşindeyseniz ve hangi yörenin hangi yemekleriyle meşhur olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu eser sizler için tasnif edip yörelere göre ayırmış.

Açıklamalı Mutfak ve Yemek Terimleri Sözlüğü – Nevin Halıcı – Oğlak Yay

Mutfaklar artık bu gün başlı başına bir dünya isim, terim, kelime içeren bir biçimine geldi. İsimlerle anlam bulan bizler bu yüzden seslendiğimiz şeylerin anlamlarını da bilmemiz gerekir. Bu sözlük de mutfakta anılan isimlerin anlamlarını, yemek kültürüne dair isimleri derleyerek bizlere sunmuş.

Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Cilt: 16 /2009 – Nimet Berkok/Kamil Toygar

Türk Mutfağı üzerine çok geniş araştırmalar sunan ve bir ansiklopedi şeklinde hazırlanan bu eserin 16. Kitabı kış hazırlıkları kitabı olarak Anadolu’nun çeşitli yörelerinde kış için yapılan mutfak hazırlıklarını anlatır.

Aşçıların Sığınağı – Melceü’t Tabbahin – Cüneyit Kut – Unilever Yay.

Melceü’t Tabbahin, ( Aşçıların Sığınağı ) Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane hocalarından Mehmet Kamil Efendinin 1844 yılında İstanbul’da taşbasması olarak basılmış bu eseri, ilk Türkçe yemek kitabı olarak tarihimizde yerini almıştır. Tamamı 132 sahife olan kitap, on iki bölüm üzerine düzenlenmiştir