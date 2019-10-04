Külliyat 6: Futbol Külliyatı

Sporda Sorunlar ve Çözüm Önerileri Fehim Üçışık/Ötüken Yayınları

Futbol sadece bir spor müsabakası mı? Bu müsabakalardaki rant alanları nasıl oluştu? Bu ve buna benzer birçok sorunun cevabını bulabileceğimiz eserde H. Fehim Üçışık bize futbolun çok da masum olmadığını göstererek spor organizasyonlarının ardındaki meseleleri okuyuculara sunmaktadır.

Futbol Asla Sadece Futbol Değildir

Simon Kuper/ İthaki Yayınları

Futbol üzerine yazdığı eserlerinde Simon Kuper, konuyu antropolojik açıdan destekleyerek futbola tarihsel bir dayanak oluşturur. Futbol Asla Sadece Futbol Değildir isimli eseri dünya çapında ün kazanmış bir eser olarak 1996 yılında da dilimize tercüme edilerek Türk okuyucularıyla buluşmuştur.

Taşradan Futbol Hikâyeleri

Necdet Özkazancı/İletişim Yayıncılık

Özkazancı’nın bu eseri İletişim Yayınları’nın futbol serisinden çıkmıştır. Eseri sadece futbolla sınırlandırmak doğru değil, eser Ankara’nın kültürüne yaşamın içinden bakan hikâyeleri de içerisine dahil etmiştir. Ankara’nın gündelik yaşantısına, folkloruna dair ipuçları da içeren eserde futbolun ülkemizdeki durumunu da gözlemleyebilirsiniz.

Onların Hikâyesi-Türk Futbol Tarihine Adını Yazdıranlar

Zehra Yücebulut/Tarih Düşünce Kitapları

Türk futbol tarihine adını yazdıran futbolcuların bir nevi derlemesi olan bu kitapla Türk futboluna genel bir bakışla bakabilmek mümkün. Futbola hevesli çocukların hayallerini gerçekleştirmek için yaşadığı olayları, biraz hikayemsi, biraz biyografik bilgilerle işleyen Zehra Yücebulut’un bu eseri diğer çalışmalar için önayak olacaktır.

Ayaktopu, Futbolun Öyküsü

Alfred Wahl/Yapı Kredi Yayınları

Futbolun tarihi nerede başlar? Bu sorunun cevabını merak edenler için tarih profesörü Alfred Wahl konuyu ayrıntılarıyla işleyerek okuyuculara sunmuştur. Ortaçağ’ın ayak oyunlarından başlayarak 19. Yüzyılda modern futbolun doğuşuna kadarki olan serüvenini ve sporun krallarını hikâyeleştirerek aktaran eser, dünya futbol tarihinin bir özeti niteliğinde.

Futbol Savaşı

Ryszard Kapuscinski/ OM Yayınevi

1970 yılında Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası elemeleri için karşılan Honduras- El Salvador maçı sırasında yaşanan olayları aktaran eser spor ile savaş çizgisine açıklık getirmektedir. Eser, El Salvador’da maçı TV’den izleyen Amelia Bolonios isimli genç kızın El Salvador’un gol yemesi sonucu intihar etmesi olayı üzerinden bir durum tespiti yapıp futbolun her zaman bir savaş hali olduğunu okuyuculara aktarmaktadır.

Futbol ve Küreselleşme

Pascal Boniface/NTV Yayınları

Sporla ilgili birçok çalışma ortaya konulmuşken sporun ve özellikle futbolun sosyolojik olarak incelenmesi bir eksiklik olarak belirginlik kazanmıştı. Bu eser eksikliğin giderilmesi için ön ayak olmuştur. Bu gün artık dünyanın her yerinde konuşulan bir spor dalının sosyolojik olarak incelenmesi önemli veriler sunacaktır.

Futbol ve Mafya

Ecevit Kılıç/Bilge Karınca Yayınları

Her sene yüksek rakamların döndüğü bir sektöre mafya ve siyasetin bulaşmaması mümkün değildi. Bu yüzden futbola da mafya karışarak futbol maçları artık masumluğunu yitirmiş olay sadece bir spor etkinliği olarak kalmamıştır. Futbol ve Mafya futbola dahil olan mafyavari ilişkileri ele alarak futbol sektörüne başka bir bakış açısıyla bakmayı sağlamaktadır.

Türk Edebiyatında Futbol

Turgut Çeviker/Yapı Kredi Yayınları

Bu eser 1913'ten günümüze, Ahmet Haşim'den Nâzım Hikmet'e, Necip Fazıl Kısakürek'ten Melih Cevdet Anday'a, Aziz Nesin'den Can Yücel'e, Cemal Süreya'dan Tahsin Yücel'e futbolun Türk edebiyatına yansımasını aktarmaktadır. Eser edebiyatçıların futbol üzerine düşüncelerini de içermektedir.

Fırtına, İhtilal, Efsane: Trabzonspor

Hakan Kulaçoğlu/İletişim (Derleme)

Eser, Trabzonspor hakkında derlenerek ortaya konulmuştur. Sadece bir futbol takımının tarihsel serüveni konusunda sınırlandırılmadan şehrin ve taraftarın da sosyolojisini ortaya koymaktadır. Trabzonspor’un nev-i şahsına münhasır bir futbol takımı olduğunu bu eserde okuyacaksınız.