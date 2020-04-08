Kurucu Belleklere Sahip Şahıs Yetiştirmek!

Çocuk edebiyatı, öncelik olarak bir eğitim süreci olup; kurucu belleklere sahip şahıs yetişmesinde en önemli etkenlerdendir. İlk eğitimi aileden alan çocuğun, kurucu belleğe sahip şahıs olabilmesi eğitim sürecinde hayal gücünü takviye eden hatta tetikleyen bir başka olguya ihtiyaç duyacağı açıktır. Çünkü kişinin hayal gücü, kelime haznesinin derinliği ve genişliğiyle doğru orantılıdır. Bir çocuğun kelime haznesini geliştirmenin de çeşitli yolları vardır. Geleneksel yöntemler, ninnilerle başlayan bir süreci masalların derin bilgeliğinden geçirerek tarihe ve kültüre mal olmuş karakterlerin, kurucu belleklere sahip şahısların hayatlarının hikâye edildiği metinlere ulaştırır. Modern çağ, geleneksel yöntemlerin bittiği, android uygulamaların çocukları esir aldığı bir zaman dilimine dönüştü. Oysa kurucu belleklere sahip şahıs olma yolunda imkân sağlamak yazar, şair ve bilumum sanatçılarımızın görevi idi. Çocuk Edebiyatı alanında yapılacak çalışmalar, modern zaman çocuklarını, kurucu belleklere sahip şahıs olma yolunda ilerletecektir.

Müzeyyen Çelik Kesmegülü, üretken bir öykücü. Kamu Baş Rüyacısı ve Omzumda Biri kitaplarından sonra bir çocuk kitabıyla çıkageldi: “Ömer’le Bir Kutlu Macera-Nasirüddin Tusi”. Bu kitapta asırlar önce yaşamış olan geometri ve matematik bilgini Nasîrüddîn Tûsî’nin bilimsel çalışmalarına ve buluşlarına tanıklık etmek vaat ediliyor.

Bilim tarihine kısa bir yolculuk öneren kitapta kahramanımız olan Ömer, dedesinin evindeki gizemli bir kutuyu açarak maceraya başlar. Geçmişe yolculuk yapar. O bölgede yaşamış ve buluşları dünyada yankı bulmuş bir bilim insanına konuk olur. Bu maceradan pek çok şey öğrenerek ve gelişerek döner Ömer. Yanına gittiği şahıs Nasirüddin Tusi’dir. Matematik ve Astronomi alanında yaptığı çalışmalar bugünkü uzay araştırmalarının temelini oluşturur. Özellikle düzlem ve küresel trigonometri alanındaki çalışmaları Tusi’den sonra Matematiğin bir alanı haline gelmiştir.

Müzeyyen Çelik Kesmegülü, çocuk edebiyatında aşılamamış en önemli sorunla yüzleşiyor. Anlatıyı oluştururken dozunda bir didaktizmle yetiniyor. Anlatıyı “öğreticilik” için feda etmeden, “öğreticilik” unsurunu anlatıya ustaca gizliyor. Yazar, çocuk için en önemli eğitim evresi olan bu süreçte, çocuk zekâsını geliştirme/dönüştürme ve doyurabilme, o zekâ seviyesine hitap edebilecek sağlıklı ve sağlam bir anlatı ile dile ihtiyaç olduğundan hareket ediyor. Bu anlamda kahramanlar üzerinden hayatın ritmine göre bir dil kullanıyor. Bu ritim yaşayan dili çocukla buluşturmak. Çocukların aşina olduğu kelimelerin, yabancılık çekilmeden nasıl kullanılacağını örnekliyor.

Ömer’le Bir Kutlu Macera-Nasirüddin Tusi

Müzeyyen Çelik Kesmegülü

Kaşif Çocuk Yayınları / 40 sayfa