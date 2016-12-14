Kuşlar Yasına Gider Bir Baba

Okuduğumuz her kitap bizi başka kitaplara yönlendirdi. Bu yönlendirmeye cebimizdeki paranın güç yetiremediği dönemlerde, çayı kesip kitaba yatırdığımız dönemler çok oldu. O dönemlerin birinde dört kitabın arasına zorla sıkıştırdığımız beşinci kitaptı bu kitap. Ama okuma sıralamasında bir tesadüfle ilk sıraya yerleşen bu kitabı tanıtmadan edemedik.

Son zamanlarda okuduğum roman ve hikâye türündeki eserlerin bir kaçı haricindeki hepsini bir kenara attıran, daha önce neden okumadım diye ah-lar bıraktıran, biter bitmez bütçede açık vermemize rağmen iki kitabını da daha da aldırtan Hasan Ali Toptaş’ın Kuşlar Yasına Gider romanını tanıtacağız.

Bir kitabı okurken ki ruh haliniz, o kitabın içinden aldığınız hazlarla doğru orantıdadır. Bu yüzden bir kitaba başlamadan önce zihninizi rahatlatmayı ve mümkünse evde değil de hayatın akışı içerisinde bir manzara bulup orada kitap okumayı deneyebilirsiniz. Ben bu kitaba, yaş ortalaması 55 olan bir çay ocağının odun sobasıyla ısınan tarafında, acayip derinden işleyen Neşet Ertaş müzikleri eşliğinde başladım. Kitabın son 56 sayfası kaldığında ikindinin çıkmasına 25 dakika kalmıştı. Bu yüzden bu kitabı okumaya başlarken, içerisinde yazarın da belirli yerlerde sizi yönlendirdiği, Neşet Ertaş’ın eski bozlak türküleri eşliğinde okumanız tavsiye edilir.

Hasan Ali Toptaş son dönem Türk romancılığının pirleri arasında gösterilir. Bizim kitaplarını geç keşfetmemiz, kendi eksikliğimizden. Siz erken keşfedin. Kullandığı dilin duruluğu, olayları anlatırken ki akışın sizi hiçbir şekilde rahatsız etmemesi bir romancının en büyük yeteneklerinden biridir. Toptaş’ın bu yeteneğinin Allah vergisi olduğunu zaten okudunuz kitaplarının sayısı artınca anlayabiliyorsunuz.

Toplum içerisinde çoğu insanın yaşadığı acıyı en afili ve en karizmatik şekilde anlatan insanlara yazar deniliyor. Çünkü çoğu insanın aynı acıyı, farklı şekilde bir yerlerinde titreyerek hissetmesi, yazarın o acıyı anlatırken ne kadar içten ve samimi anlattığının delilidir. Toptaş bu kitabında içimizde yutkunamadığımız bir düğüm olan Baba’larımızın hikâyesini anlatmaktadır.

Kendi babasının hikâyesi midir, bilinmez ama onun olmadığı kadar bizim babalarımızın hikâyesidir bu kitap. Yıllardır kafamda kurgulayıp, sayfalarca yazıp yırtıp attığım bir Baba hikâyem vardı benim de. Ancak bu kitabı okuduktan sonra yeni bir paragraf yeni bir cümleyle bir kapı açıldı önümde. Anlatamadığım çoğu noktaları bu hikâyenin çeşitli yerlerinde geçen o anılarla berraklaştırıp, yeniden kurgulamamı sağladı.

Babalar hayatımızdaki en büyük suskunluk, içimizde biriktirdiğimiz en büyük çığlıklardır. Çünkü annelere şiir yazılır, babalar ise ancak bir roman. Kuşlar Yasına Gider; işte içimizde biriktirdiğimiz o baba tasvirlerinin hikâyesidir. Hayatları boyunca çocuklarına adadıkları ömürlerini gizli kalmış ağlayışlarla ve hep o vakarlı duruşlarıyla saklayan babalar, bu kitapta haykırmış sanki. Ve sanki içinize oturmuş bir şey, ağlamayı bekliyor da bu kitap ona tercüman oluyor.

Son zamanlarda içimdeki çoğu duygunun bu kitapla dışa yansımasını yaşadım. Bir oğul ve bir babanın hikâyesi etrafında gelişen olaylar sizi gizli kalmış sayfalardaki bazı olaylarla, farklı dünyalara da itiyor. Yarım kalmışlığı ve bir ömrün muhasebesini baba-çocuk-anne üçlemesinde işleyen yazar, taşradaki sosyal hayatın ve aslındaki kaybolmuş çoğu duyarlılığımızın resminin de ince ayrıntısına kadar işliyor.

Bazı kitaplar vardır sonu tahmin edilemez, ya da tahmin ettiğimiz gibi sonlanmaz. Ama bu kitabın sonunu en baştan tahmin edebiliyorsunuz. Bir ayağını elim bir kazada yitirmiş olan babanın, kitabın sonunda ölecek olması sizi beklide kitaptan soğutacak bir sonuç olabilirken; yazarın ince dokunuşları ve duyguları anlatmaktaki ustalığıyla siz o ölümün biraz daha uzaması için sayfaların biraz daha artmasını istiyorsunuz. Toptaş’ı bu kadar farklı kılan da bu duyguları işleyişindeki mahirlik olsa gerek.

Okuyun, tekrar dönüp tekrar okuyacaksınız.

Kuşlar Yasına Gider

Hasan Ali Toptaş

Everest Yayınları

10. Baskı- 2016

248 Sayfa