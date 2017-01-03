Lacivert “Halep” Sayısıyla Çıktı

Lacivert Dergi 31’inci sayısı ile raflardaki yerini aldı. “Halep” dosyası ile çıkan Lacivert,Suriye İç Savaşı temelinde Halep şehrini; dünü, bugünü ve yarınıyla inceliyor.

Derginin röportajlarında bu ay Cengiz Tomar ve MahmudZeyin El Abidin yer alıyor. Bugün Halep’te ve uzun yıllardır Ortadoğu’da yaşananları, ABD’nin “Lübnanlaştırma projesi”nin hayata geçirilmesi olarak değerlendiren Tomar, bölgede söz sahibi olabilmenin öncelikli yolunun “güçlü devlet” olmaktan geçtiğini vurguluyor. Halepli bir akademisyen olarak Türkiye’de yaşayan Zeyin El Abidin ise “Halep benim annem, İstanbul ise sevgilim” sözüyle Halep’in mimarisini anlatıyor. AyrıcaBayır-Bucak Türkmen Cephesi komutanı Ahmet Arnavaut’la kısa bir söyleşi ve Suriye İç Savaş Kronolojisi de dergide kendine yer buluyor.

Mustafa Akar “Âşık Garip Coğrafyası” yazısıyla bugün yok olmaya yüz tutan Orta Doğu coğrafyasının kadim hikâyesini, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi; “Nemiz Vardır Bizim Şam ü Halep’te” yazısıyla kısa Halep tarihini, Nagihan Haliloğlu; “Türkiye’nin Hülasası Bir Şehir” yazısıyla Halep’te geçirdiği zamanı, Taha Dağlı; “Halep Düşse Bile Bu Savaşın Sonu Olmayacak” yazısıyla siyasi olarak Suriye ve Halep’in durumunu, Güven Adıgüzel; “Şark’ın Melikesi Halep” yazısıyla Halep’in sanat tarihini, Sulhi Ceylan “İbnü’l Arabî’nin Şam Yılları” yazısıyla büyük mutasavvıf İbnü’l Arabî’nin Şam’da kaldığı zamanları, Süleyman Arif Özkut; “Osmanlı’nın Halep’i” yazısıyla Halep’in Osmanlı Devleti için önemini, Gökhan Ergür; “Halep’ten Dönenler İçimizde Ölenler” yazısıyla Türk halkının Halep’e bakışını, Yusuf Sami Kamadan; “Darmadağın Olmuş Yüreklerimiz ve Halep” adlı gezi yazısıyla Halep’i anlatıyor.

Ayrıca İslam’ın Beş Şehri bölümünde, İslam tarihinde önemli bir rol oynayan beş şehir kısaca anlatılıyor. “Halep Dün ve Bugün” başlığıyla Mahmud Zeyin El Abidin’in iç savaş öncesi çektiği Halep fotoğrafları ile birlikte aynı yerlerin savaş sonrası fotoğraflarının olduğu bir bölüm yer alıyor. Serbest Makale bölümünde Ekrem Demirli’nin “Akıl ve Teenni” ve Zeynep Temizer Atalar’ın“Dikkat: Oyundaki Özgürlüğü Bulunuz” yazılarıyla birlikte Kadraj bölümünde Zeynep Bayramoğlu’nun Grup Tillo röportajı yer alıyor. Bu ay Türkiye Günlüğü’nde ise iki güvenlik uzmanı Hüseyin Bayazıt ve Cengiz Alabarda ile terör ve güvenlik önlemleri konuşuluyor. Elif Eda Karagöz “Yolda” adlı köşesinde “Srebrenitsa’yı da Böyle mi Unuttuk Allah’ım” diyor. Pusula bölümünde Samed Karagöz; Can Yayınları’nın yapmış olduğu 2016 almanağını masaya yatırıyor.

İyi Şeyler Ajandası, Şaşkın Kerteriz bölümü, kitap tanıtım sayfaları, Twitter sayfaları gibi daha pek çok yazının ve haberin yer aldığı Lacivert Dergi, 31. sayısındaokurunun karşısına yine dopdolu bir içerikle çıkıyor.