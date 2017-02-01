Lacivert “Melankoli” Sayısıyla Çıktı

Lacivert Dergi 32’nci sayısı ile raflardaki yerini aldı. “Melankoli” dosyası ile çıkan Lacivert, konuyu yine çok farklı perspektiflerden ele alarak işledi.

“Melankoli depresyonun daha ağır halidir” başlığıyla yer verilen dosya röportajı psikiyatr Arif Verimli ile yapılmış. Zeynep Bayramoğlu, “Kavuşunca aşk biter derler ya, yalan!” diyen Ümit Besen’le melankolik şarkılar ve aşk üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirmiş. Dergideki diğer röportaj ise, Cumhurbaşkanı Spor Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile “Şehirler gündeme terörle değil, basketbolla gelsin istiyoruz” diyerek yer bulmuş.

Meryem İlayda Atlas; “Siyasal yenilginin melankolisi” yazısıyla Türkiye’de siyasi anlamda sürekli olarak kaybedenlerin melankolik hallerini, Mustafa Akar; “Melankoli batılıdır, hüzün doğulu” yazısıyla melankoli ve hüzün arasındaki farkları, Hakan Arslanbenzer; “Yurdun ezeli yasçısı baykuş: Türk aydınının melankolisi” yazısıyla edebiyat ve fikir dünyasında isim yapmış yazarların yeis hallerini, Mehmet Dinç; “Elbet üzüleceğiz” yazısıyla aslında üzülmenin ne kadar insani bir olgu olduğunu ve insana çok şey katabileceğini, Güven Adıgüzel; “Dünyanın zehrine karşı bir sığınak: Melankoli ülkesi” yazısıyla melankolinin “içe dönük bir acı ve sessiz bir inilti” olduğunu, Gökhan Ergür; “Hipokrat ve İbn Sina’da melankoli” yazısıyla, kavramın Batı’da ve Doğu’da nasıl değerlendirildiğinin kökenlerini, Süleyman Arif Özkut; “Melankolik bir sultan: III. Selim” yazısıyla III. Selim’in şehzadelik ve saltanat yıllarında yaşadığı içsel buhranlara bağlı olarak gelişen melankolik ruh halini anlatıyor. Hakkı Öcal; “Montesquie’nin kayıp mektupları” adlı köşesinde “Dünyada melankoli biter mi?” diye sorarken, Hüsrev Hatemi köşesinde melankolinin kökenlerine eğiliyor. Haşmet Babaoğlu’yla 3 soru 3 cevap bölümü ise; “Melankoli hak, depresyon yasak!” başlığıyla yer almış dergide.

Derginin kitap bölümünde Nagihan Haliloğlu; “Burton’dan melankoli tarifi: Aylaklık, kurt adamlık, kehanet” başlıklı yazısıyla Robert Burton’un “Melankoli’nin Anatomisi” kitabını inceliyor. Sinema bölümünde ise Mesut Bostan; “Tatlı-ekşi Post-modern melankoli” yazısıyla “La La Land” filmini masaya yatırıyor.

Serbest Makale bölümünde ise Haluk Alkan; “Kurumlar ve dengeler açısından yeni sistem”, Uğur Küçükkaplan; “İletişim çağında bir iletişimsizlik nesnesi olarak müzik”, Zeynep Temizer Atalar; “Çocuklar ve cinsel içerikli yayınlar”, Yıldız Ramazanoğlu; “Halepli Senem Hanım” yazılarıyla yer alıyor. Yusuf Sami Kamadan gezi yazısında bu kez Hindistan’ın efsunlu bir şehri olan “Agra”ya götürüyor bizi.

Bu ay Türkiye Günlüğü’nde ise akademisyen Ebubekir Sifil ile DAİŞ’in İslam dünyasında beslendiği kök kaynaklar ve DAİŞ’i ehl-i sünnet çizgide değerlendirmeye çalışanların yapmış olduğu tarihi hatalar üzerine konuşulmuş.

İyi Şeyler Ajandası, Şaşkın Kerteriz bölümü, kitap tanıtım sayfaları, yüz yüze bölümü, Twitter sayfaları gibi daha pek çok yazının ve haberin yer aldığı Lacivert Dergi, 32. sayısında okurunun karşısına yine dopdolu bir içerikle çıkıyor.