LACİVERT “ORTA SINIF” SAYISIYLA ÇIKTI

Kasım ayında “Orta Sınıf” dosyası ile 40. sayısını yayımlayan Lacivert, dillere pelesenk olmuş orta sınıf olgusunu tüm yönleriyle ele aldı.

Söyleşi bölümünde bu ay orta sınıf meselesinin sosyolojik boyutu üzerine Prof. Dr. Atilla Yayla ile İslami boyutu üzerine de Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu ile bir konuşma gerçekleştiriliyor.

Dosyada; Nagihan Haliloğlu’nun; “İngiltere’nin Ortanca Sınıfı”, Sadık Ünay’ın; “Orta Gelir Tuzağının Neresindeyiz?”, Lütfi Sunar’ın; “Türkiye’de Orta Sınıfların Değişen Konumu”, Barış Saydam’ın; “Yeni Orta Sınıfların Türk Sinemasındaki Yansımaları”, bir sınıf annesinin “Üç Ortalı Sınıf” isimli yazıları bulunuyor. Ayrıca Tarkan Zengin; “Gezici Tarım İşçilerinin Bitmeyen Çilesi”, Gökhan Ergür; “Evde Olsa Yenmez”, Mesut Aytekin; “Orta Sınıfın Sosyal Medya Ağları İle Sergüzeşti”, Zeynep Temizer Atalar; “Ortası Olmaz, İyisi, Daha İyisi Olsun!”, Süleyman Arif Özkut; “Anadolu’nun Orta Sınıfı: Ahiler” ve Kutluğ Ataman “Sahibinin Sesi” yazılarıyla dosyaya katkı veren isimler. Hareketli sayfa olarak Beyza Hasibe Aydın ve Yunus Arslan tarafından hazırlanan “Dünyanın Ortası” isimli bölüm ve orta sınıf hakkında sokaktaki insanların nabzının yoklandığı, “Mini Referandum” bölümü yer alıyor.

Bu ay Türkiye Günlüğü’nde ise Serdar Karagöz ile Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizi ele alınıyor. Hüsrev Hatemi’nin “Dekorlar Kaldı Geride”, Hakkı Öcal’ın “Montesquieu’nun Kayıp Mektupları” yazıları bulunuyor. Ayrıca, H. Sena Kartal’ın Bengi Semerci ve Adem Sözüer ile gerçekleştirdiği söyleşiye yer veriliyor. Kitap eleştiri bölümünde ise Sevim Zehra Can Kaya tarafından yazılan “İlaç-Kitap: Necipcik” adlı yazı yer alıyor.

Ayrıca Serkan Akkoyun’un; “Düşünen Sporcu” köşesiyle birlikte; “Doktor Lacivert”, “Her şeyin Tarihi”, “İyi Şeyler Ajandası”, “Bir İnsan, Bir Hayat, Bir Prensip” ve “Tweet-name” bölümlerle birlikte Lacivert bu ay da okurlarıyla buluşuyor.