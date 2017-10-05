LACİVERT “SİNEMA” SAYISIYLA ÇIKTI

Ekim ayında “Sinema ” dosyası ile çıkan Lacivert, Türk ve dünya sinemasını birçok yönüyle ele aldı.

Dosya, yönetmen Semih Kaplanoğlu söyleşisi ile açılıyor. Türkiye’de sinemanın gerçeklerini ve kat edilmesi gereken yolun ne denli zor olduğunu anlatan Kaplanoğlu, bir yönetmenin amacının ne olması gerektiğinin de altını çiziyor. Ayrıca dosyada tiyatro sanatçısı ve oyuncu Turgay Tanülkü’yle yapılan- kendisinin evlat edindiği 26 çocuğu, Türkiye’nin birçok cezaevinde oynadığı tiyatro oyunları, cezaevlerinin mevcut durumu ve sanatçı- toplum ilişkisinin nasıl olması gerektiğine dair konuları içeren bir söyleşi yer alıyor.

Dosya yazılarında; Nagihan Haliloğlu; “Tarihî Sinema: Suç Mahalline Dönüş” yazısıyla tarihî filmleri ve sinemanın değişimini anlatırken, Güven Adıgüzel; “Kendi hayretinin peşinde sinemanın Don Kişot’u: Ahmet Uluçay” yazısıyla kameranın koyulduğu yeri bir ahlak meselesi olarak anlayan Ahmet Uluçay’ın sinemaya başlama hikâyesine ışık tutuyor. Zeynep Tuğçe Karadağ ve Yunus Arslan’ın kaleme aldığı “Sinema Hakkında Birçok Şey” yazısı bizlere geçmişten günümüze sinemanın ilklerini ve gelişim sürecini sunuyor. Ayşe Berre Karaman; “Yeniden Doğmanın Politiği: Bir İhtimal Daha Var” yazısıyla Yeşilçam filmlerini değerlendirirken Kutluğ Ataman; “Şu Bağımsızlık Meselemiz” yazısıyla Türkiye sinemasının dünyaya kıyasla bulunduğu durumu inceliyor. Yusuf Ziya Gökçek; “Üçüncü Dünya’da Sinema Dili” yazısıyla üçüncü dünya ülkelerinde yapılan filmleri anlatıyor. Sena Öz; “Hayatı da sinema gibi olan bir gönül: Ayşe Şasa” yazısıyla Yeşilçam’ın unutulmaz senaristi Ayşe Şasa’nın biyografisini, kitaplarını, senaristliğini yaptığı bazı dizi/filmleri ve hakkında söylenenleri kaleme alıyor. Oğuzhan Dursun; “Sinema bir itikat sistemi olabilir mi” yazısıyla filmlerin barındırdığı ahlak felsefesini ve dünya görüşünü değerlendiriyor. Beyza Hasibe Aydın; “Sinemaya Uyarlanmış Kitaplar” yazısıyla, nispeten göz önünde bulunan, kült olmuş eserlerden bir seçki sunuyor. Mesut Uçakan; “Sinema ve İdeoloji Üstüne: Kavramların Taş Kesilmesi” yazısıyla bazı sanatçıların sinemayı nasıl ideolojik bir perspektiften ele aldıklarını inceliyor. Kevser Uysal; sinemada son zamanların tartışmalı konularından olan, “Emek sineması hikâyesi“ yazısıyla Emek sineması etrafında dönen tartışmaları anlatıyor. Tuğba Kozan; “Türk sinemasında entelektüel temsili“ başlıklı yazısıyla Türk sinema tarihi boyunca halk ve aydın kesimin rolleri üzerinden Türkiye’deki sosyal yapıyı inceliyor. Raşit Ulaş’ın hazırladığı “Festivallerde neler oluyor?“ bölümünde ise yönetmen; İsmail Güneş, Nazif Tunç, sinema eleştirmeni Abdülhamit Güler ve Ogün Şanlıer’den alınan görüşler ışığında sinema festivallerinde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri ele alınıyor.

Bu sayıda yer alan diğer makaleler ise Prof. Dr. Hüsrev Hatemi; “İstanbul’un orta yeri sinema”, Ekrem Demirli; “Din ile gelenek arasında edebi anlamak“,Fatmanur Altun; “Üzüntüye yer aç yazılarından oluşuyor. Ayrıca Zeynep Temizer Atalar; “Lütfen süper kahramanım olmaz mısın?” yazısıyla ebeveyn-çocuk ilişkisine uzman psikolog gözüyle bakıyor. Serbest makale olarak Sinay Avşar; “Güç peşinde dörtnala koşturulan insan” yazısıyla insanı ele alırken gezi bölümünde ise Erhan İdiz, Singapur’u anlatıyor.

Bu ay Türkiye Günlüğü’nde ise, eğitim-öğretim konusu Eğitim Bilimleri Uzmanı İpek Coşkun ile konuşulmuş. Hakkı Öcal ise, Montesquieu’nun Kayıp Mektupları’nı gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Kitap eleştiri bölümünde Suavi Kemal Yazgıç, Ahmet Haşim’in Frankfurt Seyahatnamesini ele alırken Düşünen Sporcu bölümünde Serkan Akkoyun, dosya konusuna uygun olarak spor filmlerini değerlendiriyor. Doktor Lacivert’te ise bu ay stres kırığı ve kodlama konuları araştırılmış. Lacivert’in yeni bölümlerinden olan Her Şeyin Tarihi bölümünde Yunus Arslan çeşitli nesnelerin tarihî gelişimlerini inceliyor.

Lacivert 39’uncu sayısında da yine dopdolu bir içerikle bayilerde okuyucularını bekliyor.