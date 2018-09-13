LACİVERT’İN 49’UNCU SAYISI ÇIKTI

Lacivert Dergi49’uncu sayısında; “Gelecek” dosyasıyla raflarda yerini aldı.

İbn Haldun Üniversitesi rektörü Recep Şentürk ileyarının dünyasının ve Türkiye’sinin nasıl bir yer olacağı üzerine gerçekleştirilen kapsamlı bir söyleşinin ardından istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon ile Akif’in aile hayatını ve şairin bilinmeyen yönlerini konuştuk.

“Gelecek” dosyasında; Ekrem Demirli’nin “Gelecek bilgisinden iktidar devşirmek: Kâhinler ve gelecek kaygıları” başlıklı yazısını, Ahmet Edip Başaran’ın “Gelecekteki geçmişin gölgesinde” yazısı takip ediyor. “Üç soru üç cevap” köşesinde Haşmet Babaoğlu ise “geçmiş geçmiyor, gelecek gelmiyor!” diyor. Zeynep Temizer Atalar’ın “Annemin hayalleri ve benim gerçeklerim” yazısını, Birol Biçer’ in “Geleceğin dünya tasavvurları” yazısı izliyor. Dosyada bu ay farklı alanlarda temayüz etmiş beş ismin kendi sektörlerinin geleceği için neler öngördükleri anlatan; “Müjde; robotlar işimizi elimizden almayacak” isimli röportaj paketi mevcut.Dosyanın diğer makaleleri ise Fatih Kafalı’nın“Akıllı şehirler”, Beytullah Çakır’ın “Trump’ın arkasındaki Siyonist Hıristiyanlar”, Kamile Develi’nin “Hayaldi, gerçek oldu.”

“3 Sütun” adlı köşede “Nedir sizin en sevdiğiniz?” sorusu Ayşe Şahinboy Doğan, Uğur Çobanoğlu ve Tuba Kaplan’a soruluyor. Süleyman Arif Özkut “Geleceğe yol gösteren rüyaları” anlatırken, Mesut Aytekin “Beyazperdenin göç hikâyeleri” isimli yazısıyla sinemamızda göçü işleyen filmlerden bahsediyor.

Birol Biçer’in“Dünyadan Portreler” ve “Dünyadan Haberler” kısmı ile zenginleştirilen dergide, “Düşünce Atlası” bölümünde fikir dünyamızda iz bırakanları anlatan Yunus Arslan, bu sayıda Hüseyin Şen ve Hayrullah Cengiz röportajlarıyla Fuat Sezgin’ianıyor. Tuluyhan Uğurlu; “İlmi geliştikçe insan kâinatı yeniden keşfedecek” isimli bir yazı kaleme alıyor.“Benim Roman Kahramanlarım”da bu ay “Parmak izimde saklı romanlar”ıSibel Eraslanele alırken, Gökhan Gökçek “Türklerin yürütücü gücü: Atlar” isimli bir yazı yazıyor.

“Harita Metot” bölümünde Raşit Ulaş, “Bahaeddin Özkişi”yi tanıtıyor. “Pusula” sayfasında Samed Karagöz “Geleneğin geleceği” yazısıyla yer alıyor. Ayrıca Gülenay Börekçi’nin “Egoist Okur”, Hakkı Öcal’ın “Montesquieu’nun Kayıp Mektupları”, Serkan Akkoyun’un; “Düşünen Sporcu”, Ayşe Atila’nın; “Okuma Köşesi” ve Gamze Tuna’nın; “Doktor Lacivert” bölümleri yine ilginç konulara değiniyor.