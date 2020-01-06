Lidya Nasman Neler Okuyor?

Sizin için kitap nedir?

Benim için kitap değişmektir, gelişmektir, farklı dünyaları deneyimleme fırsatıdır. Ama asla bir hobi değildir. İnsan olmanın, kendini geliştirebilmenin gerekliliğidir.

Başucu kitabınız var mıdır?

Aslında birçok kitap sayabilirim. Ama Richard Bach’ın Martı Jonathan Livingston ve Samuel Beckett Godot’yu Beklerken adlı eserleri benim için çok değerlidir.

Tekrar tekrar okuduğunuz bir kitap var mıdır?

Okunmayı bekleyen o kadar çok kitap var ki aynı kitabı tekrar okumayı pek tercih etmiyorum.

Okumalarınızı neye göre belirliyorsunuz?

Birinci kriterim kaleme alacağım konuya uygun kitaplar oluyor. Ben aynı anda birden fazla kitap okumaktan hoşlanıyorum. Gündüz saatlerinde kendi yazacağım konuya uygun kitapları seçerek notlar alıyorum. Gece uykudan önce ise daha basit ve kolay anlaşılabilir romanları tercih ediyorum. Bir de telefonda her zaman hazırda bekleyen pdf kitaplarım var. O da telefon bağımlılığımı bir nebze okuma alışkanlığına dönüştürme çabamdan kaynaklanıyor.

Bu aralar neler okuyorsunuz?

Bu aralar aynı anda üç kitap okuyorum.

Geceleri yatmadan önce; Jose Saramago / Körlük

Telefonumdan; Paul Starthern / 90 Dakikada Nietzche

Üçüncü eserime katkı sağlaması için; Lee Caroll / DNA’nın 12 Tabakası