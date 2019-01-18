Macar Edebiyatı'ndan Yeni Bir Çeviri: Anlaşılmayan İnsan

Macar Edebiyatı'ndan Yeni Bir Çeviri: Anlaşılmayan İnsan

Macar Edebiyatı'ndan Yeni Bir Çeviri: Anlaşılmayan İnsan

18.01.2019 - Alıntı
Macar Edebiyatı'ndan Yeni Bir Çeviri: Anlaşılmayan İnsan

Macaristan edebiyat tarihinde en önemli roman yazarları arasında yer alan Géza Gárdonyi, eserlerinde 19. yüzyılın romantik tarzını 20. yüzyılın realist yazı stiliyle karıştırıp özel bir dille hikayelerini önümüze sürüyor.

Hunların torunları Macarlar, bu kardeş halk, klasik edebi eserleriyle Yeni İnsan Edebiyat’ta sıra sıra diziliyor. Tarihi roman okumayı sevenler, gelin bu kez bir büyük Macar romancının gözünden çok çok öncelere gidelim. Ancak coğrafya tanıdık: Trakya. Devletler tanıdık: Bizans ve Hunlar. Hikaye ise çok sıradışı. Hayatına özgür başlayıp köle olarak satılan bir çocuk ve onun adım adım bu karmaşık siyasi iklimde, kendini yokluktan kurtarma mücadelesi.

Anlaşılmayan İnsan, editörlerimizi önce adıyla cezbetmişti. Ne de olsa hepimiz bir miktar bu sıkıntıyı çekeriz. Peki metin; öyle akıcı, öyle ustaca kurgulanmış ki güçlü bir nehir gibi, önüne çıkanı ardına katıp, akıp gidiyor. Üstelik okurun zihninde yeni tarihsel inşalara olanak veriyor, okurun tarihsel imgeleminin sınırlarını zorluyor.

Alıntı - 18.01.2019
Etiketler : Yayınevi yeni insan yayınevi géza gárdonyi

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