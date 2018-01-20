Mahfel Dergisi İlk Sayısıyla Okur Karşısında

Merhaba Sevgili Okur...

Sıcak bir Ağustos ayında kurmuş olduğumuz Mahfel adlı edebiyat yaşam sanat dergimizi nihayet karlı bir Ocak ayında sizlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. İlk sayımızı sizlerle buluşturana dek bazı ayrılıklar yaşadık. Kalan sağlar bizimdir diyerek yolumuza devam ettik ve artık edebiyat dünyasında biz de varlığımızı göstermek istiyoruz.

Sloganımızı ‘’istediğiniz cevapları vermeye gelmedik’’ olarak kararlaştırdık. Sloganımız Berkay Avcı’nın Barikat Sancıları adlı şiirindeki bir mısradan yola çıkılarak belirlendi. Böyle bir sloganı seçmemizin sebebi diğer tüm kalem ehli gibi gidişattan memnun olmayışımızdan kaynaklanıyor. Biz de üniversite okuyan gençler olarak kendimize göre bir duruş sergilemek istiyoruz. Üstümüze düşen görevi bu çiçeği burnunda dergimizi çıkararak yerine getirmeyi amaç edindik. Dergimiz; sloganından da anlaşılacağı üzere hiçbir kimsenin duymak istediği cevapları vermeyecek. Amacımız sizleri rahatsız etmek değil sizlere duruşumuzu ve duyuşumuzu aksettirmektir. Duruşumuş ve duyuşumuz ise edebiyat dünyasına yepyeni bir soluk getirmektir. Edebiyat dünyasında yeni şeyler söylemek için gençlerin de söz hakkı alması gerekiyor.

Şimdi ilk sayımızın söz hakkı alan yazarlarına bakalım:

İlk sayımızın şairleri arasında Serdar Köse, Muhammed Münzevi, Hayrettin Can Aytepe, Mustafa Erdoğdu, Cem Onur Seçkin, Mustafa Söğüt, Berkay Avcı, Mesut Bahtiyar, Evra Tokkaya, İbrahim Karabudak, Serap Fidancı, Şüheda Çam, Zeynep Şevval Bayraktar ve Ayşe Gönenç var.

İlk sayımızın öykücüleri arasında ise Kemal Gökçay, Betül Akcin ve Selva Medine Eryaşa var.

Muhammed Münzevi ilk sayfalardan Şair Hayır Demekle Başlar adlı bir yazıyla okura selam veriyor.

Cihat Furkan Şendil ilk sayımızda Ölüme Yetişmek adlı anlatı ile yer aldı.

Çağla Musaoğlu ise Yalnızlık, Yalnız Olmak ve Tezer Özlü Üzerine Demli Bir Çay adlı bir inceleme kaleme aldı.

Betül Savaş, Terk Etme Eylemi Üzerine adlı bir deneme kaleme aldı.

Şevval Şirin de Kurşun Sıksam Geçmez Geceden adlı mektubuyla sizleri selamlıyor. İlk sayımızın vermiş olduğu sevinci bizlerle paylaştığınız için sizlere teşekkür eder bir sonraki sayılarda görüşmek dileğiyle selamet dileriz, edebiyatla kalın...

Muhammed Yıldırım