Mahmut Bıyıklı'nın Yeni Kitabı: Ustaların İzinde

Günümüzün düşünce ve sanat yöneliminin rotasını belirleyen köşetaşlarımızdan Necip Fazıl, Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil hakkında yapılmış konuşmaları bir araya getiren Ustaların İzinde, ustalara bir saygı duruşu niteliğinde. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın hazırladığı kitapta, beş ustayı anlatan edebiyat ve fikir camiasından önemli isimlerin konuşma metinleri yer alıyor. Yusuf Kaplan, Prof. Dr. Turan Koç, Hüseyin Su, Dursun Gürlek, Prof. Dr. Ümit Meriç, D. Mehmet Doğan, Prof. Dr. İlhan Genç, Mustafa Yazgan, Sadık Yalsızuçanlar ve daha birçok şair, yazar, fikir adamının yanı sıra artık aramızda olmayan merhum Prof. Dr. Emin Işık ve merhum Memduh Cumhur’un tanıklıkları da kitabı zenginleştiren unsurlar olarak öne çıkıyor.

Kitabın muhtevasını, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin her yıl düzenlediği İstanbul Edebiyat Festivali’nin 5’incisinin teması olan “Ustaların İzinde” kapsamında gerçekleşen konuşmaların metinleşmiş hali oluşturuyor. Beş ustaya dair biyografik bilgileri, hatıraları, her birini ekole dönüştüren tecrübî yürüyüşleri, mücadeleleri, duruşları, eserleri ve fikir dünyamıza kazınan imzaları hakkında çok sayıda metnin yer aldığı Ustaların İzinde, bu öncülerimizi onların rahle-i tedrisinde yetişmiş isimlerin anlatımıyla en sahih biçimde anlamak isteyen nesiller için bir rehber.

-Arka Kapak Yazısı-

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin organize ettiği İstanbul Edebiyat Festivali, her yıl büyük coşkuyla gerçekleştiriliyor. Yazarların, şairlerin, sanatçıların, akademisyenlerin katkı sunduğu programlar, edebiyatseverlere bayram sevinci yaşatıyor. Türkiye’nin en büyük edebiyat organizasyonu olan İstanbul Edebiyat Festivali, şehrin gelenekselleşen seçkin faaliyetlerinden birisi oldu. Yıllar içinde de özellikle “Ustaların İzinde” temasıyla düzenlediğimiz etkinlikler beklediğimizin çok üstünde hüsnü kabul gördü.

Festival katılımcıları da her programın sonunda kendilerine sunulan güzelliğin kitaplaşması talebinde bulununca işte elinizde tuttuğunuz bu kitap ortaya çıkmış oldu.