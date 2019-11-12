Marka Kent Yönelimi Üzerine Bir Değerlendirme

Görsel kimlik, günümüzde kent yaşamı için önemli bir işlev görmektedir. 21.yy endüstriyel kapitalizmi ile kentler önemli sermaye merkezleri haline gelmiştir. Çünkü kentler, sahip oldukları tarihi kalıntılar ve kültürel kimliklerinin yanında önemli işlevleri yerine getirmektedirler.

Bugün kent kültürü dünyadaki değişim ve dönüşümlerin kuşatması altındadır. Küreselleşme ile beraber, yerel kültürler üzerinde baskı artmış ve standardize edilmiş kültürler unsurlar ortaya çıkmıştır. Artık kentlerde, metropollerde tüketim alışkanlıkları ve buna bağlı oluşan yaşam biçimleri tek tipleşmiş durumdadır. Modern kent olarak adlandırdığımız mekânlar zamanla daha çok tüketicinin yaşadığı merkezler haline gelmektedir.

Her şeyin alınır satılır hale geldiği dünyada, kentler görsel kimliklerinde değişiklikler yapma, marka ve imaj yaratma arayışına gitmişlerdir. Peki, Marka kent olmak neden bu kadar önemlidir? Marka, artık mal ya da hizmet için kullanıldığı kadar kentler içinde söz konusu hale gelmiştir. Büyük kentlerin tarihsel geçmişi, uluslararası piyasada “seyirlik “ mekânlar ve yapılarda somutlaştırılıp pazarlanmaya ve tüketilmeye başlanmıştır. Bir kentin ne denli uzun tarihsel bir geçmişi varsa, o denli fotojenik görüntülere dönüştürülüp, dergi sayfalarında, cep kitapçıklarında, televizyon ekranlarında satışa sunulabilmektedir. Aslında tüm bu süreç tamamen ekonomik kaygı güttüğü için eleştirilmektedir.

Bugün Eyfel Kulesinin, Central Park’ın ekonomik kaygı gütmeden yapılmadığını kimse söyleyemez. Çünkü geçmişten bugüne tüm milletler, kent imajı yaratma peşine gitmişler, şehir merkezlerine heykeller, anıtlar dikmişler, mimari ile temsiliyetlerini somutlaştırmaya çalışmışlardır. İnsan sembol üreten bir varlıktır. Bunu ilk çağda mağara duvarlarında, bugün ise emojilerde görmekteyiz. Yani sembol üreten bir varlık olarak insan mekânsal alanda ortaya koymuş olduğu tarihsel birikimi ile turizm merkezi haline gelebildiği ya da marka kent olmayı başarabildiği mekânlara sahiptir. Prag, Budapeşte, Tokya, Viyana, Paris, Londra, New York, Dubai bugün marka kent dediğimiz önemli merkezlerdir. Peki toplumsal mekan toplumsal bir üretim ise, yaşadığımız mekanı bizler nasıl şekillendiriyor ve üretiyoruz, hiç düşündük mü?

Kent, Görsel Kimlik ve İletişim

Pınar Eraslan YAYINOĞLU / A.Filiz SUSAR

Umuttepe Yayınları

189 sf.