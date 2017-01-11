Mavi Yeşil Dergisi 103.Sayısında

Mavi Yeşil dergisi, on sekizinci yılına başlıyor. Ocak-Şubat 2017 tarihli 103.sayı, dergimiz için yeni bir yılın başlangıcı.

Zengin bir içerikle yeni bir yıla başlamak, edebiyat adına umutlarımızı yeşertiyor. Yazılara yer verememek, yazılarına yer veremediğimiz yazar dostlarımızı bekletmek bizim adımıza hoş bir durum değil elbette ancak bu, olumlu bir gelişmenin de işareti sayılmalı.

Mavi Yeşil dergisinin, içerik zenginliğin biçimsel güzelliğiyle de tamamlandığı söyleyelim. Okurlarımız dikkat etmiştir; 100.sayıdan bu yana ayrı bir güzellikle yapılıyor kapaklarımız: Yalçın Ece’nin emeği var bu güzellikte. 103.sayımız “Küçük Şeyler Mevsimi” adlı kitabı yeni yayımlanan Çiğdem Sezer şiiriyle açılıyor.

Özkan Satılmış, Hülya Deniz Ünal, Ayfer Karakaş, Mehmet Sadık Kırımlı, Özlem Tezcan Dertsiz ve Aslıhan Tüylüoğlu bu sayımızın başka şairleri. 103.sayımızın tek öyküsünü Ayşe Asrın Yılmaz yazdı. Öykü sayımızdaki eksikliği, öykü çalışmalarıyla öne çıkan Necip Tosun ile yaptığımız konuşma ile gidermiş gibi olduk. Görüşmeyi, Eyüp Tosun gerçekleştirdi.

Ömer Eski ve bugünlerde “Sus Payı” adlı şiir kitabı yayımlanan İsmail Özalp, sevimli yazılarıyla yer aldılar bu sayıda. Dergimizde adı ilk kez geçen Vefa Taşdelen, bir dönemin önemli ismi çocuk öyküsü yazarı Kemalettin Tuğcu hakkında yazdı. Aydın Adnan Gümüş, iki ayrı romandan yola çıkarak “edebi roman” ve “popüler roman” kavramlarına açıklık getirmeye çalıştı. Hasan Öztürk, kişiliğiyle ve yazdıklarıyla dünya edebiyatına damgasını vurmuş Puşkin hakkındaki bazı ayrıntıları yazdı.

Sayının İçindekiler:

Gazozuna Dünya - Cambaz - Çiğdem Sezer - 2

Puşkin’i Yeniden Okumak - Hasan Öztürk - 3

Dört Masa, Dört Irmak, Dört Hayat Kokusu - Özkan Satılmış - 7

Edebî Roman Popüler Romana Karşı - Aydın Adnan Gümüş - 8

Dil Bağı - Özlem Tezcan Dertsiz - 13

Öyküye Âşık Bir Adam: Necip Tosun - Söyleşi: Eyüp Tosun - 14

Akış - Hülya Deniz Ünal - 18

Kemalettin Tuğcu’nun Hikâyelerinde Umut Anlatısı - Vefa Taşdelen - 19

İsyan ve Hatırlatma - Aslıhan Tüylüoğlu - 23

Hesap Günü - Ömer Eski - 24

Sağanak - Ayfer Karakaş - 26

Geniş Zamanın I. Tekil Şahısla Münasebeti: “Bilirim” - İsmail Özalp - 27

Düş Güncesi - Mehmet Sadık Kırımlı - 28

Gidilecek Diyarlardan Kalınacak Yerlere - Ayşe Asrın Yılmaz - 29

Eskimemiş Sayfalar - Hazırlayan: Özkan Satılmış - 31 -32

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