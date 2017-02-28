Mavi Yeşil Dergisi 104. Sayısında

Mavi Yeşil dergisi, 104. sayısı ve 2016 ŞİİR YILLIĞI ile okurlarına ulaşıyor. Mart-Nisan 2017 tarihli 104. sayımızda şiir yok ancak okurlarımızı sevindirecek bir “yıllık” hediyemiz var. Dergimizin şiir editörü Özkan Satılmış, 2016 yılının hatırı sayılır pek çok edebiyat dergisini titiz bir çalışmayla taradı ve yöntemi az bulunur bir yıllık hazırladı; kendisine bu emeği için içtenlikle teşekkür ederiz. 2016 ŞİİR YILLIĞI okurlarımıza armağanımızdır; on sekizinci yılımızda okurlarımıza böyle bir yıllığı sunabildiğimiz için mutluyuz. 104. sayımız, dergimize yeni katılan isimlerle öykülerin ve kısa sevimli yazıların öne çıktığı bir dergi oldu diyebiliriz. Efe Sıddık Tekinarslan, Aytaç Ören, Halil Yörükoğlu, Pınar Öğüt, Furkan Uzun ve Ülkü Tatar, bu sayımızın öykücüleri. Niyazi Karabulut, Eyup Tosun, Elif Akgün, Ferşat Özçelik ve Yeşim Çobankent, yazılarıyla aramızdalar. Gökçe Özder, son zamanlarda adından söz ettiren Mahir Ünsal Eriş hakkında; Hayrettin Orhanoğlu, günümüz şairlerinden Celal Fedai için yazdı. Büşra Biçer ise Şarkı Söyleyen Kadınlar filmini değerlendirdi. Ahmet Türkan, iki büyük isimden, Canetti ve Cioran’dan yola çıkarak ufuk açıcı bir yazıyla başladı Mavi Yeşil okurları için.

Okumanın mutluluğuyla…

Sayının İçindekiler:

İkide Bir Ölüm ve Çürümenin Bedelleri Üzerine - Ahmet Türkan - 2

Şarkı Söyleyen Kadınlar’da Kadın Peygamber İmgesi - Büşra Biçer - 6

Mitik Şiirle Karşı Şiir: Celal Fedai Şiiri - Hayrettin Orhanoğlu - 9

Bir Kadın Vardı, Canı Sıkılan - Yeşim Çobankent - 11

Mahir Ünsal Eriş Öykülerinin Fon Müzikleri - Gökçe Özder - 13

İyi Şeyler ve Felsefe Arasındaki Çıkmazda Bir Profesör - Ferşat Özçelik - 15

Edebiyat: Yazarın Yazdığı, Okurun Anlayamadığıdır - Elif Akgün - 17

Yabancılık da Savrulmak da Bâki - Eyüp Tosun - 18

Kelimelerin Rüyası - Niyazi Karabulut - 19

Aşk Perspektifleri - Mara Prokop - Çev. Beril Ünal – 20

16 mm. Siyah - Beyaz - Furkan Uzun - 21

Çocukça - Ülkü Tatar – 24

Kurgu - Pınar Öğüt - 26

Dk. 87 - Halil Yörükoğlu - 28

Lamba Söndü - Aytaç Ören - 29

O Tren - Efe Sıddık Tekinarslan - 30

Eskimemiş Sayfalar - Hazırlayan: Özkan Satılmış – 32

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