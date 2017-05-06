Mavi Yeşil dergisi 105.sayısında

Mavi Yeşil dergisi, Mayıs-Haziran 2017 tarihli 105.sayısıyla okur karşısında. Bu sayımızla on sekizinci yılımızı yarılamış olduk. Bir önceki sayıda “2016 Şiir Yıllığı” ile pek çok yeni okura ulaşan Mavi Yeşil, bu yeni sayısında zengin bir içerikle ulaşıyor okurlarına. Söz şiirden açılmışken 105. sayıda duyurusunu göreceğiniz yeni bir etkinlikten söz etmeliyiz. Mavi Yeşil dergisi, “2017 Genç Şiir Ödülü” ile uzun bir yolculuğun ilk adımını atıyor.(Şiir yarışması için iletişim: maviyesilodul@gmail.com) Bu sayımız, Veysel Çolak şiiri ile açıldı. Güray Özçelik, Mustafa Ergin Kılıç, Serap Aslı Araklı, Melih Elhan, Rümeysa Ballıkaya, Hasan Ildız, Bekir Dadır ve Hüseyin Çatal, bu sayımızın diğer şairleri. Kübra Akbulut ve Yılmaz Yılmaz, bu sayımızın iki öykücüsü. 105. Sayımızda iki sinema yazımız var. R.Zinnur Fidan, “insanın dünyada olması gibi başlangıcını bilmediğimiz, bilmediğimiz için de sürekli en başa dair kırıntılar aradığımız bir film” olan Den Brysomme Mannen hakkında; Elif Ebrar Örter, Woody Allen’ın 1983 yapımı Zelig filmi için yazdı. Bünyamin Durali, okurlarımıza armağan ettiğimiz 2016 Şiir Yıllığı hakkında görüşlerini belirten bir yazıyla katıldı dergiye. Hüseyin Alemdar, şiirimizin Ahmet Erhan’ını, ölüm nedeni şiir olan şairini anlattı. Esra Polat, polisiye romanlara başka bir gözle baktı. Hasan Öztürk, son günlerde muhalif kimliğiyle gündeme gelen Halide Edip Adıvar’ın her nedense gözden uzak kalmış ancak göz ardı edilemeyecek Sonsuz Panayır romanını değerlendirdi.

105.sayının içindekiler:

Öfkeydi Sevgilim, Şimdi Yanımda - Veysel Çolak – 2

İkinci Dünya Savaşı’nın Gölgesinde Bir Sonsuz Panayır - Hasan Öztürk – 3

Erkekliğin Kitabı: Polisiye Romanlar - Esra Polat - 9

Çiçeğin Sağırlığına Tutunuyoruz - Güray Özçelik - 11

0000 - Mustafa Ergin Kılıç - 12

Ah’met Erhan: Ölüm Nedeni Şiir - Hüseyin Alemdar – 13

Mavi Siyah - Serap Aslı Araklı - 16

N’olur Bu Bir Rüya Olsun - Melih Elhan - 16

Mavi Yeşil 2016 Şiir Yıllığı - Bünyamin Durali - 17

Ölüm Çiçeği - Rumeysa Ballıkaya - 20

Kendi Olamayan Adam: Zelig - Elif Ebrar Öter – 21

Ne Güzel Şeydi - Hasan Ildız - 23

Den Brysomme Mannen: Ölemeyiş - R. Zinnur Fidan - 24

Ayet Bildim Sözünü - Bekir Dadır - 27

Kapı - Kübra Akbulut - 28

Yaşadığımız - Hüseyin Çatal – 29

Olanların Farkında - Yılmaz Yılmaz - 30

Mavi Yeşil 2017 Genç Şiir Ödülü Katılım Koşulları – 31

Eskimemiş Sayfalar - Hazırlayan: Özkan Satılmış – 32

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