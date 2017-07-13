Mavi Yeşil Dergisi 106. Sayısında

Mavi Yeşil dergisi, Temmuz-Ağustos 2017 tarihli 106. Sayısıyla okurlarıyla buluşuyor. Bu sayımızla on sekizinci yılımızın ortasını da geçmiş oluyoruz. 2017’nin doğal ve toplumsal olumsuzluklarının arasından okur karşınsa edebiyatın güzelliğiyle çıkabilmek bizim için sevindirici, dileğimiz daha çok sanat ve edebiyat. 106. sayıda zengin bir içerikle okur karşısındayız. Bir önceki sayının öykü eksikliğini bu sayıda giderdik diyebiliriz; ilk kez yazanlarla öncekiler zenginleştirdi bu sayıyı. Halil Yörükoğlu, Kemal Çavuş, İbrahim Halil Çelik, Ahmet Can Demir, Mücahide Sert, Emel Topkaya, Tayfun Ak ve Serhat Öncü, bu sayının öykücüleri. 106. Sayı, Hilmi Haşal şiiri ile açılıyor. Emre Doğan, Ertan Alp, Ahmet Özdemir, Hasan Ildız, Hüseyin Çatal ve Yemliha Mutlu, diğer şairler. Pınar Doğu, İsmail Özalp ve Ömer Eski, yazılarıyla dergide. Büşra Biçer, sinema yazılarını “Hanım” filmi ile sürdürüyor. Mesut Kaplan ve Mehmet Nur Karakeçi, roman incelemeleriyle dergiye ayrı bir zenginlik kazandırdılar. Özkan Satılmış, yayımlanışı bir hayli eski ancak şiir adına sözü oldukça yeni olan bir yazıyı taşıdı dergiye.

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106.sayının içindekiler:

Kelebek Sabahı - Hilmi Haşal - 2

Halit Refiğ’in Hanım Filmine Panoramik Bir Bakış - Büşra Biçer – 3

Roniya - Emre Doğan - 5

Kısa Yol. zip - Ertan Alp - 6

“Nisan Yağmuru” Romanında Kendini Arayış - Mehmet Nur Karakeçi - 7

Karbon Testinde Göçük - Ahmet Özdemir – 10

“Ötken Künler”de Türkistan Halkının Toplumsal Sorunları - Mesut Kaplan – 11

Ateş Günü - Hasan Ildız - 15

Belki Bir Elveda Belki Bir Merhaba - Pınar Doğu - 16

Kuş Yeniği Üzümler - Hüseyin Çatal - 17

Kızıl Elma - Ömer Eski - 18

Mutsuz İnsan Yoktur Az Aristo Vardır - İsmail Özalp – 19

Karartı - Yemliha Mutlu - 20

Ben, Haluk - Halil Yörükoğlu – 21

Amcamın Otelleri - Kemal Çavuş – 22

Dalgınlık - İbrahim Halil Çelik – 23

Sarı Şapkalı Adam - Ahmet Can Demir – 24

Yürek Sürgünü - Mücahide Sert - 26

Fabrika Kızı - Emel Topkaya - 27

Ne Desem - Tayfun Ak – 28

Yol - Serhat Öncü - 30

Eskimemiş Sayfalar - Hazırlayan: Özkan Satılmış - 32