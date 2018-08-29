MAVİ YEŞİL DERGİSİ 113. SAYISINDA

Mavi Yeşil dergisi, Eylül-Ekim 2018 tarihli 113. sayısıyla ve Yalçın Ece’nin ilgiyle izlenen yeni kapak tasarımıyla okuruna merhaba diyor. On dokuzuncu yılını tamamlamak üzere olan dergi, bu sayıda Oğuz Demiralp görüşmesini edebiyatseverlere sunuyor. Oğuz Demiralp, kendi edebi üretkenliğini anlatırken bir yandan da yeni kitabı “Orhan Bey ve Kitapları” ile ilgili önemli açıklamalar yapıyor dergiye. Esra Polat, edebiyat tarihimizde bir dönemin önemli isimlerinden Mehmet Rauf’un edebiyat yaşamında kırılmalara neden olan “zambak” öyküsüne feminist bir okumayla yaklaşmış. Yeşim Çobankent, edebiyatımızın adından çokça söz edilen öykücüsü Tomris Uyar’ı bir biçimde yeniden gündeme getirdi yazısında. İsmail Özalp, adı farklı biçimlerle belleklerimize yerleşen “Köroğlu” hakkında yazdı. Bir kitaptan yola çıkan Zinnur Fidan, evrene bakışımızı sorguluyor yeniden. Ömer Eski, edebiyatımızın yüz akı adlarından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, “Erzurumlu Tahsin” öyküsünü çözümlerken Ekrem Sakar da sorunlarımıza felsefece bakabilmeyi denedi bu yazısında. Adı son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen ve hakkında çokça yazılan “Ahlat Ağacı” filmini Hatice ve Sevda Baran kardeşler birlikte yazdılar dergi için. Hilmi Haşal, Deniz Dağdelen Düzgün, Mustafa İpek, Muhammet Yakupi, Süreyya Kalkan, Önder Çolakoğlu, Yunus Karakoyun, Reyhan Ela ve Kevser Evsen, bu sayının şairleri.113. sayımızın iki genç öykücüsü Ayşe Asrın Yılmaz ve Oğuzhan Karahasan. Özkan Satılmış, her zamanki yeniliğiyle “eskimemiş sayfalar” bulup getirdi dergiye.

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Sayının İçindekiler:

Linda - Hilmi Haşal - 2

Bir Zambak Hikâyesi Üzerine Feminist Bir Okuma - Esra Polat - 3

Yitirilmiş Bir Dünyaya Yakılan Ağıt: Göğü Delen Adam... - Zinnur Fidan - 6

Oğuz Demiralp ile Edebiyat Ortamı ve Orhan Pamuk Kitabı - Mavi Yeşil - 8

Buğulu Zaman - A. Mustafa İpek - 13

fata morgana - Muhammed Yakupi - 14

Hasret - Önder Çolakoğlu - 14

Türk Edebiyatında ve Gönül Dünyamızda Köroğlu - İsmail Özalp - 15

Dünyanın Gürültüsü - Yunus Karakoyun - 17

Tomris Uyar, uyumsuz, uydurur, uyandırır - Yeşim Çobankent - 18

Bir Gün - Reyhan Ela - 20

Hayat, Ölümün Şerefine Yazılmış Bir Kaside midir? - Ömer Eski - 21

Yamalı Sözcükler - Süreyya Kalkan - 22

“Ahlat Ağacı”nda Bir Teslimiyetin Hikâyesi - Hatice Baran Sevda Baran - 23

Eylül Anlatıları - Deniz Dağdelen Düzgün - 25

Sorunları Felsefece Çözmek - Ekrem Sakar - 26

Kara Tahta Günlükleri - Kevser Evsen - 27

Hiç’li Gidişler ve Dönüşler - Ayşe Asrın Yılmaz - 28

Kâbus - Oğuzhan Karahasan - 29

Eskimemiş Sayfalar - Hazırlayan: Özkan Satılmış - 32