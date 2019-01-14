MAVİ YEŞİL Dergisi 115. Sayısında

Mavi Yeşil dergisi 20. yılında… 2000 yılının başında yayım dünyasına merhaba diyen Mavi Yeşil, Ocak 2019 tarihli 115. sayısıyla yirminci yılına başlıyor. Yirminci yılın ilk sayısıyla okurlarının karşısına çıkan Mavi Yeşil, edebiyatseverleri zengin bir içerikle karşılıyor önceki her bir sayısında olduğu gibi. Bu sayının tek öykücüsü Halil Yörükoğlu. 115. sayımızda; Müştehir Karakaya, Hüseyin Alemdar, Ömer Akşahan, Dilara Ayşe Akdeniz, Emrehan Parlak, Kevser Evsen, Mustafa Işık, Halis Doğan ve Örsan Gürkan, şiirleriyle adlarını duyurdular. Özkan Satılmış, “eskimemiş sayfalar” dizisini İlhan Berk ile sürdürdü. Çoklukla yeni yazarların toplandığı bu 115. sayımızda Mariye Müberra Arıcı, bir deryanın kenarına yaklaşarak Proust hakkında yazdı. Asena Öztürk, “yaşamı algılamada iki uç” noktada Sartre ile Zarifoğlu karşılaştırması yaptı. Bir başka karşılaştırma yazısında ise Sefa Çelikörs, dünya edebiyatını etkilemiş Kafka’nın izlerini Tezer Özlü metinlerinde aradı. Esra Sağlık, şiir ortamında adından söz ettirmiş Ahmet Günbaş’ın yeni bir kitabı hakkında yazdı. Benzer biçimde Seyfi Alan da Gülten Dayıoğlu’nun çocuk kitabını değerlendirdi. İsmail Özalp, bildiklerimizi bir yana bırakıp edebiyat hakkında yeni bir sorgulamaya girişmemizi isteyen türde bir yazı yazdı 115. sayıya. İyi okumalar…

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Sayının İçindekiler:

AH!ŞAM - Hüseyin Alemdar - 3

Yaşamı Algılamada İki Uç: Sartre ve Zarifoğlu Örneği - Asena Öztürk - 4

Duvar - Küf - Dilara Ayşe Akdeniz - 9

Tezer Özlü’de Franz Kafka İzlenimleri - Sefa Çelikörs - 10

Cesedine Ağlayan Bir Cellâdın Son Türküsü - Emrehan Parlak - 14

Aynalı Yazı Masasında Bir Romancı: Proust - Mariye Müberra Arıcı - 15

Bir İki - Örsan Gürkan - 17

Taşeron Edebiyatın Bilançosu - İsmail Özalp - 18

Ölü Kokusu - Halis Doğan - 20

Kırılgan Şiir: Gölgesi Yaralı - Esra Sağlık - 21

Gece Ötüşlü Bir Kadının Çantasından Çıkardığıdır - Müştehir Karakaya - 23

Günümüz Penceresinden Işın Çağı Çocukları - Seyfi Alan - 24

Nehirler Üstü Irmakların Şarkısı - Kevser Evsen - 27

Yollarda Yazılır Düşler - Ömer Akşahan - 28

Gül-üş ki - Mustafa Işık - 28

Denizden Gelen - Halil Yörükoğlu - 29

Eskimemiş Sayfalar - Hazırlayan: Özkan Satılmış - 31