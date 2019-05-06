MAVİ YEŞİL Dergisi 117. Sayısında

Mavi Yeşil, 117. sayısıyla yirminci yılını yarıladı. Bu yeni sayısı 2019 yerel seçimlerinin hararetli politik ortamında hazırlanan Mavi Yeşil dergisi, Mayıs-Haziran 2019 tarihli 117. sayısındaki zengin içerikle okurlarının karşısına çıktı. Bu ülkenin gündemine her ne kadar kültür, sanat ve edebiyat türü kavramlar bir türlü gelememiş olsa da yirminci yılındaki Mavi Yeşil, edebiyatın yanındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Bu sayımız, dünyanın edebiyatında kült olmuş “Kendine Ait Bir Oda” kitabına, 90.yılı için mütevazı bir dosya açtı. Dosyanın özelliği, yalnızca kadınların görüş belirtmesi; bu da adı geçen kitabın yazı/edebiyat iletisiyle ilgili bir durumdu. Asena Öztürk, Ayşe Kanbur, Betül Bayraktar, Elif Baş, Canan Sevinç, Esra Sağlık, Gamze Keskin, Gülcihan Bakır, Hacer Usta, Mehtap Öztürk, Özge Nur Muslu, Seçil Dumantepe, Sevdagül Kasap ve Zeynep Kılıç, mütevazı dosyamız için görüş belirten isimler. M. Mahzun Doğan, Özkan Satılmış, Yasin Osman Kara, Tan Doğan, Serkan Bozdağ, Bülent Tokgöz ve Hasan Ildız, bu sayının şairleri. Gökçenaz Gayret, bir şiir çevirisiyle katıldı dergiye. 117. sayının iki öyküsünü Halil Yörükoğlu ile Erva Köseoğlu yazdı. Samih Yıkılgan ve Samet Karaçul ise birer kitap değerlendirdi. Erol Uzun, edebiyatımız ile mimari ilişkisini örnek metinler ve isimlerle gösterdi. Hasan Öztürk, düşünce dünyamızın iki önemli yazı ustasından hareketle kenarda kalmış bir soruyu edebiyat gündemine taşıyor. Evet, Cemil Meriç, romanımızın yüz akı Tanpınar’ın romanlarını okudu mu acaba? ‘Eskimemiş Sayfalar’ her zamanki gibi Özkan Satılmış’ın özenli seçimiyle hazırlandı.

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