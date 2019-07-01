MAVİ YEŞİL Dergisi 118. Sayısında

Mavi Yeşil, Temmuz-Ağustos 2019 tarihli 118. sayısıyla okurunun karşısına çıkıyor. Bu sayımızda, edebiyat çalışmalarıyla adından söz ettirmişken “Turgay Nar Tiyatrosu” adlı yeni inceleme kitabı yayımlanan akademisyen şair Nurullah Ulutaş ile kitaplarını ve edebiyat ortamını görüştük. İsmail Özalp ve Hüseyin Opruklu, bu sayımızın iki öykücüsü. Özkan Satılmış bu kez Oktay Rifat odaklı “Eskimemiş Sayfalar” hazırladı. Hilmi Haşal, Dilara Çelik, Dilara Ayşe Akdeniz, Eyup Bacanlı, Emrehan Parlak, Mahmut Genç ve Serkan Bozdağ, 118.sayımızın şairleri. Muhammet Çoruhlu, ise İranlı şair Sohrap Sepehri çevirisiyle katıldı dergiye. Mustafa Işık, Aybüke Şeyma Kozam ve Kerim Kaya, kısa yazılarıyla bu sayıda yer aldılar. Pınar Doğu, “gülün tam ortasında ağlayan bir şair” Cemal Süreya için yazdı. Sezgin Taş, “kahramanı Walter Faberin kişiliğinde ayakları `hep' yere basan, salt akla inanan, dünya görüşünü yalnızca teknolojinin ve matematiğin verileri üstüne kuran modern insan tipinin trajedisini sergileyen” Homo Faber, romanını yeni bir bakışla değerlendirdi. Hasan Öztürk, edebiyatımızın usta kalemi Sait Faik’in az bilinen “Kraliçenin Evinde” adlı öyküsünü, güzellik kavramı üzerinden yola çıkarak değerlendirdi.

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118.sayının İçindekiler:

Veda Başlangıcı Her Sözcük - Hilmi Haşal - 3

Homo Faber: Modern Dünyanın Oidipus Rex’i - Sezgin Taş – 4

Bir Kereye Mahsus Değil Ölüm - Dilara Çelik - 10

Sait Faik’in Kraliçenin Evinde Öyküsünde Güzellik Sorunu - Hasan Öztürk - 11

Eleni - Dilara Ayşe Akdeniz - 14

Gülün Tam Ortasında Ağlayan Şair: Cemal Süreya - Pınar Doğu – 15

Güvercin - Eyüp Bacanlı - 17

Nurullah Ulutaş ile İntihar, Hukuk, İktidar ve Edebiyat İlişkileri Hakkında Görüşme - 18 Şarkıların Yokuşunda - Emrehan Parlak – 21

Ben Zaten - Mahmut Genç - 22

Edebiyatın Ebemkuşağı Halit Ziya Hikâyeciliğinde Renklerin Dili Adlı Kitaba Dair- Aybüke Şeyma Kozam - Kerim Kaya - 23

Divan Şiiri de Bizi Seviyor mu? - Mustafa Işık - 25

Kondüktör - Hüseyin Opruklu - 26

İşte O Zaman - Serkan Bozdağ - 27

Kimse Görmedi - İsmail Özalp - 28

Denizlerin Ardında - Sohrap Sepehri/Çev. Muhammet Çoruhlu - 30

Eskimemiş Sayfalar - Hazırlayan: Özkan Satılmış - 31