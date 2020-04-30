Mavi Yeşil Dergisi 123. Sayısında

Mavi Yeşil dergisi, 123. sayısıyla okurlarına merhaba dedi. İçinde bulunduğumuz oldukça zor koşullarda okur karşısına çıkan Mayıs-Haziran 2020 tarihli 123. sayı, yirmi birinci yılı yarıladığımızı da gösteriyor. Olumsuz sağlık koşulları nedeniyle birbirimize, hayata dokunamadığımız bu günlerde, edebiyat bizim için bir umut yine de. Bu sayımızı, dergiyi zenginleştiren yazar dostlarımızın, dokunamadıklarına ulaştırdığı iç sesleri olarak okumak gerekiyor. Meltem Dağcı, Ünal Şarman ve İbrahim Hakkı Kaynak, bu sayımızın üç öykücüsü. 123. sayıda, yetişkinler arasında yer edinmeye kararlı Ceren Demirkıran dışındaki şairler M. Mahzun Doğan, İbrahim Tığ, Hilmi Haşal ve Rıdvan Yıldız. Mavi Yeşil’in bu sayısının üç yazarı; Esra Sağlık, Mehtap Öztürk ve Örsan Gürkan, nasıl olduysa “yazı” konusuna odaklandılar. Mütevazı bir “yazı-yazar” dosyası oluşturacak yazılardan her birinin de ilgi çekici görüşleri var. Ömer Eski, küçürek öykü çevresinde “Anahtar” adlı kitabı değerlendirdi. Özkan Satılmış bu kez, Cemal Süreya adını taşıdı eskimemiş sayfalarına. Deniz Depe, sanat-edebiyat ilgililerinin çok zaman fırsat bulup da gezip göremediği sanatçı evlerini anlattı okurlara. Şiirimizin saygın ismi Behçet Necatigil’in “Sevgilerde” şiirini, Samih Yıkılgan yeniden değerlendirdi. Hasan Öztürk, 27 Mayıs’ın altmışıncı yılında, dönemle yakından ilgili ancak her nasılsa kenarda kalmış “Deprem” (Aclan Sayılgan) adlı romanı, dönemi ve sonrasıyla ilgisi bakımından değerlendirdi.

İyi okumlalar…

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Sayı İçindekiler:

Evde Kal Türkiye / M. Mahzun Doğan - 3

Yalınlıktan Derinliğe: Sev/gi/ler/de / Samih Yıkılgan - 4

27 Mayıs ve 12 Mart Dönemlerine Yakın Çekim Bir Roman: Deprem / Hasan Öztürk - 6

Cabbalak Kâzım / İbrahim Tığ - 12

Gardımı Aldım, Buradayım / Esra Sağlık - 13

Donuk Kare / Hilmi Haşal - 15

Geçmiş Zamanın İzinde: Müze Evler / Deniz Depe - 16

Yağmur Kızları / Ceren Demirkıran - 18

Yazarın Ölümü / Mehtap Öztürk - 19

Bir Şeylerin Değişebilmesi İçin: Anahtar / Ömer Eski - 21

Liza’dan Mektup / Rıdvan Yıldız - 22

Yazmak Zorunda mıyım? / Örsan Gürkan - 23

Gülfar’ın Kırkı / Meltem Dağcı - 25

Kuzeydeki Nadir Vaha / Ünal Şarman - 27

Uykudan Uyanırken / İbrahim Hakkı Kaynak - 28

Eskimemiş Sayfalar / Hazırlayan: Özkan Satılmış - 31