Mavi Yeşil Dergisi 127. Sayısında

Mavi Yeşil, yirmi ikinci yılına başlıyor. Yirmi bir yıllık aralıksız yayımını tamamlayan Mavi Yeşil dergisi, Ocak-Şubat 2021 tarihli 127. sayısıyla yirmi ikinci yılına başladı. Ülkemizin genelindeki kanıksanmış sanat-edebiyat ilgisizliğine 2020’de virüs salgını sorunu da eklenenince ortam iyice değişti. Bu olumsuz koşullara rağmen iki aylık Mavi Yeşil dergisi, Bachmann’ın altmış yıl önceki Frankfurt Dersleri’nin, “edebiyattan hoşlanmamak da bir tür deliliktir” sözünün esiniyle içeriğinden ödün vermemeye, yayın çizgisini aksatmamaya özen gösterdi. Yeni yılın ilk sayısında okurlarımızın karşısına olabildiğince zengin bir içerikle çıkmaya çalıştık. Hüseyin Ferhad, Gökhan Arslan, Elif Burcu Özkan ve Muhammet Korkmaz, bu sayının şairleri. Eskimemiş Sayfalar, hazırlayıcısı Özkan Satılmış’ın adıyla özdeşleşti bu sayı. Esra Sağlık ile Örsan Gürkan, sinema yazılarıyla katıldılar dergiye. Üzeyir Karahasanoğlu ve Ömer Eski, kitaplar hakkında yazdı. İbrahim Yasin Güler, başka dünyaların edebiyatına yönelirken İsmail Özalp de toplumsal yaşayışımıza atasözleriyle bakmayı denedi. Hasan Öztürk, edebiyat ortamının değişmeyenlerini, yayımlanışı hayli eski bir öykü üzerinden gösterdi. Dergiye ilk kez katılan Halil Kaya, Burcu Ünlü ve Tayfun Ak, bu sayımızın öykücüleri.

İyi okumalar…

İletişim: bilgi@maviyesildergisi.com

Sayının İçindekiler:

Kurtalan Ekspresi / Hüseyin Ferhad - 3

Edebiyat Ortamına Servet-i Fünun Öncesinde Hakikiyyun Bir Bakış: Seyyie-i Tesamüh /

Hasan Öztürk - 4

Kıyıda Şarkı / Gökhan Arslan - 9

Kadri Öztopçu’nun Düşündürdükleri / Üzeyir Karahasanoğlu - 10

Sorular Soran Film: Kalandar Soğuğu / Esra Sağlık - 12

Ayyaşın Kırk Türküsü Var Kırkı da Üzüm Üstüne / İsmail Özalp - 14

Bir İntihar Üstüne Söylenti / Ömer Eski - 16

Sen Yarım Kalmışlığımdan Öptükçe / Elif Burcu Özkan - 18

Bozkır Dizisi: Bir Kasaba Olasılığı / Örsan Gürkan - 19

Buzzati’nin Piramidi: Yedi Kat / İbrahim Yasin Güler - 21

Ayrılık Çizgisi / Muhammed Korkmaz - 23

Pellempüs / Halil Kaya - 24

Bir Ev İçin / Tayfun Ak - 26

Kapanda Bir Hayal / Burcu Ünlü - 28

Eskimemiş Sayfalar / Hazırlayan: Özkan Satılmış - 31