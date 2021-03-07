Mavi Yeşil Dergisi 128. Sayısında

Edebiyat dergilerinin her bir sayısı yeni bir umuttur bekleyenlere. Dünyanın dengesini bozan pandemi süreci bizim ülkemizde bir yılını doldurmuşken Mavi Yeşil dergisi yeni bir sayısıyla okurlarına ulaşıyor. Mart-Nisan 2021 tarihli 128.sayımızı, yeni bir umut görüyoruz dünyayı kuşatan bu olumsuz koşullarda. Yeni yazarlarla zenginleşen bu sayımız hazırlık aşamasındayken yayın yönetmenimiz Hasan Öztürk, yedinci kitabı ‘Üç Duraklı Yolculuk’ ile okurlarına yeniden merhaba dedi. Güler Kalem, Ünal Şarman, Elif Burcu Özkan, Melek Üçer, Yasin Uysal, Fikret Çelik ve genç kalem Zeynur Er, bu sayımızın şairleri. Bu sayıda üç öykücü var: Evra Köseoğlu, İbrahim Halil Zenginoğlu ve Ali Demir. Züleyha Kandemir, sevimli bir denemesiyle dergide. Elif Baş, bu kez ‘ekofenizim’ üzerine yazdı. Mehmet Nur Karakeçi, edebiyat dünyamızda adından çokça söz ettirmiş “Papirüs” dergisinin başyazılarından bugüne izlenimler taşıdı. Dergiye yeni katılan üç isimden Abdullah Ezik, sinema yolculuğuna çıkarıyor dergi okurunu. Mehlika Damla ise bilinenin aksine farklı bir coğrafyada roman türünün yükselişine dikkat çekti. Kitap ve eleştiri yazılarıyla adını duyuran Beyza Ertem, tanınmış romancımız Latife Tekin’in bir romanını değişik bir yaklaşıma değerlendirdi.

İyi okumalar dileriz…

Sayının İçindekiler:

Rahatı Kaçan İnsan / Güler Kalem - 3

Yazarsal İroni ve Yazarsal Ketumluk Bağlamında Latife Tekin’in Buzdan Kılıçlar’ı /

Beyza Ertem - 4

Suşehri / Ünal Şarman - 8

Papirüs Başyazılarında Sanatçının/Aydının İzini Sürmek / Mehmet Nur Karakeçi - 9

Her Aşk Bir Sonbahardır, Hüzün Kusar / Elif Burcu Özkan - 14

Romanın Yerelden Yükselişi: Korku ve Titreme / Mehlika Damla - 15

Aziz Selma veyahut Karanlık Köreltir (mi?): Lars von Trier ve Karanlıkta Dans /

Abdullah Ezik - 17

Solgun Bir Mevsim / Melek Üçer - 20

Kadının ve Doğanın Tahakkümüne Başkaldıran Bir Yaklaşım: Ekofeminizm / Elif Baş - 21

İstediğiniz Sorudan Başlayabilirsiniz / Züleyha Kandemir - 23

Böcek Boğumu / Yasin Uysal - 24

Bir Güz Akşamında Yürüyüş / Evra Köseoğlu - 25

Geceden / Fikret Çelik - 26

Ölü Bedenler Terzisi / İbrahim Halil Zenginoğlu - 27

Sihirli Ayna / Ali Demir - 29

Beni Sen İnandır / Zeynur Er - 31