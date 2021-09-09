Mavi Yeşil Dergisi 131. Sayısında

Yirmi ikinci yılının sonlarına yaklaşan Mavi Yeşil, 131. sayısıyla edebiyat okurlarının karşısına çıktı. Eylül-Ekim 2021 tarihli 131.sayı, oldukça sıkıntılı geçen bir yaz mevsiminin ardından edebiyatseverlerle buluşuyor. Bir yılı aşan süredir dünyayı sıkboğaz eden sağlık sorunlarına, 2021’in yazındaki orman yangınlarıyla yağmurlar ve dolayısıyla su baskınları eklenince hayli sıkıntılı günler yaşadık toplumca. Bu yaz mevsiminin son gününde usta tiyatrocu Ferhan Şensoy veda etti dünyaya. Neyse ki edebiyat, yine de sığınılacak bir umut kapısı bizler için. Mavi yeşil dergisi de bu umudu taze tutabilmek için direniyor. Bu sayının şairleri; Emre Tekneci, Hüseyin Doğu, Muhammet Hikmet, Ünal Şarman ve Sevgi Bahar. Yeni sayımızda öyküleriyle yer alan dört isim var: Deniz Özgür, Halil Yörükoğlu, Üzeyir Karahasanoğlu ve İsmail Eraslan. Mustafa Işık, edebiyat ile insan ilişkilerine, Mustafa Sezer de şair Behçet Aysan ile kendi ilişkilerine yöneldiler. İsmail Şimşek, okuma kültürü ile ilgili yeni yayımlanan bir kitabı değerlendirdi ‘eleştirel okuma’ kültürü için. Mehmet Nur Karakeçi de konuyu daha bir genişleterek Ömer Seyfettin metinlerine yönelik bir okumayla yer aldı dergide. Zeynep Bıçakçıoğlu - Merve Esra Özgürbüz ikilisi, Hair Love adlı kitap üzerinden çocuk edebiyatına yöneldiler. Hasan Öztürk, geçen yıl yayımlanan Güzel Sayfa adlı kitabın, özellikle iktidar edebiyatı ve İstiklal Marşı çevresindeki tartışmalarını değerlendirdi.

İyi okumalar dileriz…

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Sayının İçindekiler:

Okyanus Haydudu / Emre Tekneci - 3

Yüzyıl Öncesinden Bugüne Değişmeyen Soru/n/lar:

Ömer Seyfettin’den Okuma, Yazma, Yazarlık Meselesine Dair Dikkatler /

Mehmet Nur Karakeçi - 4

Yıkım / Hüseyin Doğu - 7

Güzel Sayfa Kitabında ‘İstiklal Marşı’ ve ‘İnkılap Edebiyatı’ Tartışmaları /

Hasan Öztürk - 8

Hair Love Adlı Resimli Çocuk Kitabının Eleştirel Bir Analizi /

Zeynep Bıçakçıoğlu - Merve Esra Özgürbüz - 12

Yazının Önünde, Metnin Arkasında: Okur / İsmail Şimşek - 15

Behçet Aysan’la Şiirinin Bendeki Etkileri ve Korkarım Daima / Mustafa Sezer - 17

Öpücük / Muhammed Hikmet - 18

Edebiyat ve İnsan / Okumaya ve Yazmaya Dair / Mustafa Işık - 19

Muteber Bir Babaya Sorular / Ünal Şarman - 20

Zehir / İsmail Eraslan - 21

Bir Rum Meyhanesinde Konuşulmayanlar / Sevgi Bahar - 25

Yağmurda / Üzeyir Karahasanoğlu - 26

Portakal / Halil Yörükoğlu - 29

Meraklısı İçin /Deniz Özgür - 30