MAVİ YEŞİL Dergisi 19. Yılına Başlıyor

İki aylık sanat-edebiyat dergisi Mavi Yeşil, on sekiz yıllık kesintisiz yayımını tamamladı. Ocak-Şubat 2018 tarihli 109.sayısıyla okurlarına ulaşan Mavi Yeşil, bu yeni sayı ile 19.yılına başladı. Bu sayının öykü soruşturması, özelikle okunması gereken bir bölüm öykü ilgilileri için. Dosyayı hazırlayan İlker Aslan, genç öykücüler Mevsim Yenice, Tunç Kurt, Caner Almaz, Oğuzhan Yeşiltuna, Gamze Arslan, Mustafa Orman, Güray Süngü ve Orçun Ünal’a “öykünün neresindeyiz” diye sordu. Hüseyin Alemdar, Melih Elhan, Emrehan Parlak, Mustafa Karaosmanoğlu, Erhan Onur Kocaman, Ahmet Avcı ve Kevser Evsen, bu sayının şairleri. Öykü soruşturmasının öne çıktığı bu sayıda Emine A. Kazan ve Evren Uzar, öyküleri yayımlanan iki isim. Uzun bir aradan sonra yazan Sezgin Taş, geniş oylumlu Kant eksenli yazsıyla dergide bu sayı. Nurullah Ulutaş, bu sayıda Turgay Nar tiyatrosu hakkında yazarken Mehmet Nur Karakeçi de Huzur romanında “aşk” olgunsa baktı. Ömer Eski, bu sayıda Cortazar’ın yeni bir öykü kitabını değerlendirirken Ayşe Kanbur da dergi yayımcısı şair, Nazım Payam kitapları için yazdı. Edebiyatımızın usta öykücüsü Sait Faik’in öykülerindeki yazar anlatıcıları Hasan Öztürk, tek tek gösterdi. Özkan Satılmış, “eskimemiş sayfalar” dizisini sürdürüyor.

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109.sayının içindekiler:

Yedi Veda Sekiz Vebal - Hüseyin Alemdar – 2

Sait Faik’in Öykülerinde Anlatıcıların Yazı Tutkusu - Hasan Öztürk - 3

2017 Öykü Soruşturması: Öykünün Neresindeyiz? Hazırlayan: İlker Aslan - 9

Kant’ın Bilinç Çemberine Hapsolup Kalmak - Sezgin Taş - 14

Çıkmaz Sokaklar Şarkısı - Emrehan Parlak - 17

Turgay Nar Tiyatrosu - Nurullah Ulutaş – 18

Biraz Bana - Mustafa Karaosmanoğlu - 20

Huzur Romanında Dikkat Olgusu Olarak Aşk - Mehmet Nur Karakeçi - 21

Elazığ'dan Bir Ezgi: Nazım Payam - Ayşe Kanbur - 24

Yorulurum Uzaklara Bakmaktan - Erhan Onur Kocaman - 25

Gözlemevi: Göyüzü ve Denizin Sınırları - Ömer Eski - 26

Ararken - Ahmet Avcı - 27

Önemli Ölüler Müzesi - Kevser Evsen - 28

Beni Bir Daha Doğur Anne - Emine A. Kazan - 29

Bir Kış Kahvesi - Evren Uzar - 30

Bulunmuş Defterler - Melih Elhan -31

Eskimemiş Sayfalar - Hazırlayan: Özkan Satılmış - 32