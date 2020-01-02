MAVİ YEŞİL Dergisi 21. Yılına Başlıyor

Mavi Yeşil dergisi yeni bir yıla başlıyor, yeni bir yıl yeni umutlar demek dergimiz için. Ocak-Şubat 2020 tarihli 121. sayı ile yirmi birinci yılımıza başlıyoruz, yirmi yıldır edebiyat yolculuğumuza yoldaşlık edenlere teşekkürler. İyi ki edebiyat var, iyi ki edebiyat dergileri var. İbrahim Halil Zenginoğlu, A. Devrim Öztürk ve Ayşegül Civil Coşkuner bu sayımızın üç öykücüsü. Mustafa Ergin Kılıç, Gökhan Arslan, Müştehir Karakaya, Sevgi Bahar, Serkan Bozdağ, Örsan Gürkan, Leyla Paraş, Sefa Çelikörs ve Şener Aksu, şiirleriyle katıldılar derginin bu sayısına. Şiir odaklı “eskimemiş sayfalar” Özkan Satılmış’ın çabasıyla hazırlandı. Meltem Öztürk, dergimizin sinema yazıları eksikliğini, çeviri bir yazısıyla giderdi şimdilik. Ayşenur Beyza Özcan, şair Asaf Halet Çelebi’yi edebiyat severlerin gündemine taşıdı yeniden. Ömer Eski, henüz bitirdiğimiz yılda adından çokça söz edilen ve bundan sonra sözü edileceğe benzer, “Beni Kör Kuyularda” adlı romana odaklandı. Elif Baş, yaşamımızın çok farklı ilişkilerine sıradan olmayan bir gözle bakmaya çalıştı. Akademik çalışmalarını sürdüren İlker Aslan, bu çalışmalarının Necip Fazıl ve dergisi “Ağaç” ile ilgili bir bölümü paylaştı okurlarımızla. Ölümünün altmışıncı yılındaki Albert Camus’nün bugün için bile önemini kaybetmemiş görüşlerini de Hasan Öztürk, yorumsuz olarak aktardı dergiye.

İyi okumalar…

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Sayının İçindekiler

Hoş Geldin/ Mustafa Ergin Kılıç - 3

Kış Bilgisi/ Gökhan Arslan - 3

Erken Cumhuriyet Döneminin Kaotik Ortamında Necip Fazıl ve Ağaç Dergisi/ İlker Aslan - 4

Hüznün Sudaki Aksi/ Müştehir Karakaya- 9

Albert Camus: 60 Yıl Sonra Başkaldıran İnsan/ Hasan Öztürk - 10

Akışkan Hayatlarda İlişki Durumu/ Elif Baş - 14

Hareket Halindeki Şeyler Üzerine Söylev/ Sevgi Bahar - 16

Abbas Kiarostami: Yenilik Arayışı Yönetmenin Kısa ve İlk Filmlerinde Aranmalı/Röportaj: Benoit Pavan - Çeviri: Meltem Öztürk - 17

Kendini Ele Vermekten Korkmayan Bir Gül/ Serkan Bozdağ - 19

Masaya Yüreğini Koyan Şair: Asaf Halet Çelebi/Ayşenur Beyza Özcan - 20

Kaygusuz/ Örsan Gürkan – 22

Hep Birlikte Acıyı Seyrediyoruz: Beni Kör Kuyularda/ Ömer Eski - 23

Ölüm Tiyatrosu/ Leyla Paraş - 24

Kaltak/Ayşegül Civil Coşkuner - 25

Dip/ Sefa Çelikörs - 26

Gördüğün Yerde Sarıl Bana/A. Devrim Öztürk - 27

D.Şehrinin Kahramanı/ İbrahim Halil Zenginoğlu - 28

Su Tapınağı /Şener Aksu - 30

Eskimemiş Sayfalar / Hazırlayan: Özkan Satılmış - 31