MAVİ YEŞİL Dergisi Yirminci Yılını Tamamladı

Yirmi yılı tamladık, sevgili okurlarımız! Kasım-Aralık 2019 tarihli 120. sayısıyla Mavi Yeşil dergisi yirminci yılını tamamladı. Yirmi yıl boyunca ilgilerini eksik etmeyen okur ve yazarlarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Bu ülkede, üstelik de merkezlere hayli uzak bir şehirde, mütevazı bir sanat-edebiyat dergisini yirmi yıl boyunca canlı tutmak, dile kolay... 2000 yılının başında adım attığımız kararlı yolculuk, bu dergiyi okuyarak ve dergide yazarak okurlarımızla bundan böyle de sürsün istiyoruz. Dergimizin 120. sayısında mütevazı bir “Rıza Tevfik” dosyamız yer aldı. Şairden yetmiş yıl sonraki bu dosyada Mehmet Nur Karakeçi, filozof şairi tanıttı okurlara. Elmas Arslan, şairin “Uçun Kuşlar” şiirini inceledi. Hasan Öztürk de iki ayrı edebiyat soruşturmasına verdiği cevaplardan yola çıkarak Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın estetik/edebiyat birikimine dikkat çekti. Aydınlar hakkında yazan İsmail Özalp, bilinen bir filmi iktidar ekseninde değerlendiren Gülcihan Bakır ile şiire dair deneyimlerini de anlatan Şener Aksu, yazılarıyla yer aldılar bu sayımızda. Hüseyin Alemdar, Özkan Satılmış, Deniz Dağdelen Düzgün, Örsan Gürkan, Serkan Bozdağ, Nihat Gümüş, Yusuf Çınar ve genç kalem Ceren Demirkıran, bu sayının şairleri. 120. sayımızın tek öykücüsü Merve Koçhan.

Yirmi birinci yılda görüşelim yeniden.

iletişim: bilgi@maviyesildergisi.com

Sayının İçindekiler:

Yirmi Yıllık Dergi: Mavi Yeşil - 3

Füg Tarzında Keder - Hüseyin Alemdar - 4

Ölümünün 70. Yılında Rıza Tevfik Bölükbaşı (1869-1949) Dosya - 5

Sanat, Edebiyat, Felsefe Faaliyetleri Dışında Bir 150’lik: Rıza Tevfik- M. Nur Karakeçi - 6

Rıza Tevfik’in, Diyorlar ki ve Tahkikat-ı Edebiye’nin Sorularına Cevabı- Hasan Öztürk - 9

Rıza Tevfik’in Uçun Kuşlar Şiirine Yapısöküm Perspektifinden Bir Bakış - Elmas Arslan - 12

Büyük Yangın - Özkan Satılmış - 16

Sineklerin Tanrısı Filmi Bağlamında Liderlik, İktidar ve Doğa Durumunda İnsan- Gülcihan Bakır - 17

Geceye Asılı Elanın Öyküsü - Ceren Demirkıran - 20

Anıların Yetmediğini Bildiren Şiirdir - Serkan Bozdağ - 21

Aradığımız Aydın: Peki ya Biz Yanılıyorsak? - İsmail Özalp - 22

Sönmüş Bir Aşkın Türbesi - Yusuf Çınar - 24

Tarih ve Şiir / Antik Bir Hesaplaşma - Şener Aksu - 25

Kan ve Dağ - Nihat Gümüş - 26

Uçurum Çiçeği - Merve Koçhan - 27

Mayası Az Bir Ölümün Reçetesi- Deniz Dağdelen Düzgün - 29

Kendine Sığmayanın - Örsan Gürkan - 30

Eskimemiş Sayfalar - Hazırlayan: Özkan Satılmış - 31