MAVİ YEŞİL Dergisinin 119. Sayısı Çıktı

119. sayısı okurlarıyla buluşan Mavi Yeşil, yirminci yılını tamamlamak üzere. Sanatın ve edebiyatın konuşulamadığı bir yaz mevsiminin ardından Mavi Yeşil dergisi, Eylül-Ekim 2019 tarihli 119. sayısıyla zengin bir içerikle çıktı okur karşısına. Bu sayının şiirleri, genç bir kadronun elinden çıkmış çoklukla. Hülya Deniz Ünal, Ceren Demirkıran, Örsan Gürkan, Emrehan Parlak, Elif Gümüşler, Yasin Uysal ve Yasin Osman Kara, bu yeni sayının şairleri. Nisanur Kahveci, şiir tadındaki kısa bir yazısıyla yer aldı dergide. Salah Birsel hakkında yazan Eyyup Yıldırmış ile Adalet Ağaoğlu’nun yeni öykü kitabını yazan Sefa Çelikörs de kısa yazılarıyla dergide. Fahri Kaplan, şiir ilgililerini mutlu edecek bir yazı yazdı. Hasan Öztürk, bu yıl dünyanın çok okunanları arasında yer alan şair Orhan Veli’nin farklı yönlerini tanıttı okura. Esra Sağlık ve İlker Aslan, sıklıkla sözü edilen “yazarlık/yaratıcı yazarlık” konusuyla ilgilenenlerin işini kolaylaştıracak yazılarıyla katıldılar bu sayımıza. Aylin Aktaş, Ömer Eski ve Sevgi Bahar, bu sayının üç öykücüsü. Özdemir İnce kaynaklı “eskimemiş sayfalar”, yine Özkan Satılmış özeniyle hazırlandı.

İyi okumalar…

bilgi@maviyesildergisi.com

119.sayının İçindekiler:

Bizans’tan Smyrna’ya - Hülya Deniz Ünal - 3

Orhan Veli, 105 Yaşında Dünya İkincisi Oldu - Hasan Öztürk - 4

Hiçbir Aşk Yalan Olmasın - Ceren Demirkıran - 6

Ayranım Budur Yarısı Sudur: Modern Çağda Yazarlık Pratikleri - İlker Aslan - 7

Kat Ettiğin Kördüğümün Pelerin - Örsan Gürkan - 12

Bir Sözcük de Biz İşleyelim Agnes’in Ceketine - Esra Sağlık - 13

Şiir Estetiğine Dair - Fahri Kaplan - 15

Uzak Yürüyüşler - Emrehan Parlak - 18

Salah Birsel ve Şiir Anlayışı: Şiirin İlkeleri Kitabı Üzerine - Eyyüp Yıldırmış - 19

Matruşka - Elif Gümüşler - 21

“Düşme”nin “Korkusu”nda: Adalet Ağaoğlu - Sefa Çelikörs - 22

Sabahın Erken Saatlerinde Tebessüm - Nisanur Kahveci - 24

Rengini Değiştirdik Tüm Dünyanın - Yasin Uysal - 25

Hafızamın Oyunu - Aylin Aktaş - 26

Ayna Kırıkları - Ömer Eski - 28

Bir Gezginin Hatıra Defteri - Yasin Osman Kara - 29

Bir Balon, Atmosferde - Sevgi Bahar - 30

Eskimemiş Sayfalar - Hazırlayan: Özkan Satılmış - 31