MAVİ YEŞİL Dergisinin 122. Sayısı Çıktı

Mavi Yeşil dergisi, 122. sayısıyla okurlarının karşısına çıktı. Mart- Nisan 2020 tarihli Mavi Yeşil, mütevazı bir dosya ile zenginleşti. Türkçe okurunun, özellikle de çocukların yabancısı olmadığı İtalyan yazar Gianni Rodari, ölümünün 40. yılında bu sayımızın dosya konusu.

Dosya içerisinde, dosyanın mimarı Bülent Ayyıldız yanında Ayzer Günay, Damla Atlılar, Barış Yücesan ve Oğuz Koran, yazılarıyla usta yazarı anlatmaya çalıştılar. Sezgin Taş, adından çokça söz edilmiş “Körlük” romanı hakkında kuşatıcı bir yazı yazdı. Nazım Payam ile Niyazi Karabulut, bu sayımıza şiir odaklı yazılarıyla katıldılar. 21. yılına başlayan Mavi Yeşil, hemen her sayısında şiir ve öykü türünde usta isimler yanında gençleri de konuk ediyor sayfalarına.

Ceren Demirkıran, Gizem Başaran ve Ayşe Akyol, bu sayının gençleri. Nuri Demirci, Özlem Tezcan Dertsiz, Volkan Hacıoğlu, Dilara Ayşe Akdeniz, Gizem Başaran ve Ceren Demirkıran, bu sayının şairleri. 122. sayıdaki dört öyküyü; Züleyha Kandemir, Örsan Gürkan, Hakan Kaya ve Ayşe Akyol yazdı. Çağdaş filozof şair Kavafis, 10.09.1910 tarihli günlük yazısında, “madem toplum biçiminde yaşamak zorundayız, madem uygarlık buna bağlı, madem bununla insanlığı başlangıçta tehdit eden en zor koşullara direnmeyi başarmışız ne anlamı var bu katılık, egemenlik üstüne deliliklerin…” sözleriyle hayıflanıyordu kültürsüz ve sanatsız bir dünyanın anlamsız gerginlikleri için. Mavi Yeşil, katılıkların deliliklere dönüşmediği, yaşamanın anlam kazandığı sanat- edebiyat ortamına yönelmiş bir yolun adıdır.

Yeni bir sayıda buluşmak umuduyla…

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