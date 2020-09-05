MAVİ YEŞİL Dergisinin 125. Sayısında ‘Bedri Rahmi’ Dosyası

21 yıllık edebiyat yolculuğunu kesintisiz sürdüren iki aylık Mavi Yeşil dergisi, Eylül-Ekim 2020 tarihli 125. sayısında mütevazı bir dosya ile çıkıyor okur karşısına. Derginin dosya konusu: Ölümünün 45. Yılında Bedri Rahmi Eyuboğlu. Ressam şair Bedri Rahmi dosyasına, Bilal Kırımlı ve Esra Sağlık yazılarıyla katıldılar. Dosyada ayrıca Baki Süha Ediboğlu ile Yaşar Nabi Nayır’ın, şairi yakından tanımamıza yardımcı olacak alıntıları yer alıyor. Hilmi Haşal, Özkan Satılmış, Yusuf Çınar, Şener Aksu, Muhammet Korkmaz ve Örsan Gürkan, bu sayının şairleri. Derginin 125. sayısının üç öykücüsü: Nagehan Usta, Zehra Yalaza ve Tuğba Korkmaz. Yağmur Dikduran, derginin bir önceki sayısında anılan Tatar Çölü romanı için yazdı. Üzeyir Karahasanoğlu’nun dergideki ilk yazısı Onat Kutlar hakkında. Edebiyat yazılarıyla bilinen Sezgin Taş, bu kez bir sinema filmini değerlendiren oylumlu yazısıyla katıldı dergiye. Hasan Öztürk, dünyanın bildiği romancı Albert Camus’nün bir öyküsünde ‘sanatçının yaratıcılığı’ sorununu irdeledi. Derginin “eskimemiş sayfalar” köşesi, her zamanki gibi Özkan Satılmış seçimiyle hazırlanıyor.

İyi okumalar…

bilgi@maviyesildergisi.com

Sayının İçindekiler:

Giydirme Cam / Hilmi Haşal - 3

Toplumsal Travmalar Karşısında Biz, Şahsiyet ya da Siz / Sezgin Taş - 4

DOSYA: Ölümünün 45. Yılında Bedri Rahmi Eyuboğlu - 9

Ressam Şair: Bedri Rahmi Eyuboğlu / Bilal Kırımlı - 10

Yaşam Burcundaki Şair: Bedri Rahmi Eyüboğlu / Esra Sağlık - 12

Bedri Rahmi Eyuboğlu / Baki Süha Ediboğlu - 14

Bedri Rahmi Eyuboğlu Konuşuyor / Yaşar Nabi Nayır, Edebiyatçılarımız Konuşuyor 16

Seni Beklemek Gencecik / Özkan Satılmış - 17

‘Jonas ya da Resim Yapan Ressam’ Öyküsünde ‘Yaratıcılık Kaygısı’ / Hasan Öztürk - 18 Kırıldıkça Direnen Kalbim / Yusuf Çınar - 23

Yazar Kulübesi / Şener Aksu - 23

Onat Kutlar’ın Kediler’i / Üzeyir Karahasanoğlu - 24

Sonsuzluğun Dili / Muhammed Korkmaz - 25

Zamanın Önlenemezliği / Yağmur Dikduran - 26

Sevmek Kanı / Örsan Gürkan - 27

Hâkim / Nagehan Usta - 28

Dalgınlık / Zehra Yalaza - 29

Bir Ay Kaç Bavul Eder? / Tuğba Korkmaz - 30

Eskimemiş Sayfalar / Hazırlayan: Özkan Satılmış - 31