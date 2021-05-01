‘Mavi Yeşil’ Dergisinin 129. Sayısında ‘Tanpınar Dosyası’ Var

22. yılını yarılayan Mavi Yeşil dergisi, 129. sayısında “Tanpınar Dosyası” ile edebiyat okurunun karşına çıkıyor. Derginin Mayıs-Haziran 2021 tarihli 129. sayısı, doğumunun 120. yılında Ahmet Hamdi Tanpınar’a ayrılmış. Mavi Yeşil dergisinin mütevazı sayfaları, edebiyat ve düşünce dünyamızda kendine has bir yer edinmiş Tanpınar için sembolik bir anımsatma sayılabilir, o kadar. Dosya, Tanpınar yazılarıyla bildiğimiz Oğuz Demiralp’in şair, yazar ve akademisyen Ahmet Hamdi Tanpınar’ın günlüğünden seçtiği bir cümleden yola çıkarak çerçeve çizdiği yazısıyla açılıyor. Mehmet Tekin, öğrencisi ve sonrasında hocası olduğu üniversitede, hocası Tanpınar’ın izlerini aradı. Muhsin Kalkışım, şair Tanpınar’ın, klasik şiirimizle ilgili görüşlerini anlattı. Canan Sevinç, şiirlerinde susmuş Tanpınar’ın konuştuğu romanlarına değindi. Hasan Öztürk, kendisinin Tanpınar yakınlığını ve Tanpınar’ın 27 Mayıs Darbesiyle ilgisini yazdı. “Tanpınar Dosyası” dışında başka yazıların yer almadığı bu sayının üç öykücüsü de kadın: Nagehan Usta, Gönül Türüt Kesim ve Güler Kalem. Hüseyin Doğu, çeviri bir şiirle katıldı dergiye. Elif Burcu Özkan, Ceren Demirkıran, Muhammet Hikmet ve Abdullah Ezik, 129. sayımızın şairleri. Yalçın Ece’nin kapak/tasarım ustalığını da eklemeliyiz bu sayının zengin içeriğine.

İyi okumlar dileriz…

bilgi@maviyesildergisi.com

Sayının İçindekiler:

Doğumunun 120. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar - 3

“Türkiye Beni Yedin!” / Oğuz Demiralp - 4

Liseden Üniversiteye Tanpınar Hoca / Mehmet Tekin - 6

Modern ve Kendine Özgü Bir Klasik Olarak

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanları ve Romancılığı / Canan Sevinç - 9

Ahmet Hamdi Tanpınar’a Göre Klasik Türk Edebiyatı / M. Muhsin Kalkışım - 12

Ahmet Hamdi Tanpınar: 27 Mayıs Darbesi ve Sanatkâr Tanpınar / Hasan Öztürk - 15

Le pont Mirabeau - Mirabeau Köprüsü Guillaume Apollinaire - (çev. Hüseyin Doğu) - 20

Suç mu Ceza / Nagehan Usta - 21

Kör Kumrular / Elif Burcu Özkan - 22

Top Gibi Yuvarlanan Kadın / Gönül Türüt Kesim - 23

yet(iş)meyen hatıra /Ceren Demirkan - 25

Müptezel / Güler Kalem - 26

Söylüyorsun Bir Tren /Muhammed Hikmet - 30

Ben, Hiç Kimse / Abdullah Ezik - 31