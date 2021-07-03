Mavi Yeşil dergisinin 130. sayısı çıktı

Mavi Yeşil, yirmi ikinci yılının ikinci yarısına başladı. Temmuz-Ağustos 2021 tarihli 130. sayımızla edebiyat okurlarının karşısına çıkıyoruz. Bizi sıkboğaz etmekle kalmayıp handiyse dünyayı kuşatan olumsuz sağlık koşullarında edebiyat ve dolayısıyla edebiyatın dergileri, sığınabileceğimiz güvenli birer liman oldu bizler için. Sağlık koşullarının kısmen iyileşmesine benzer biçimde sanatın ve edebiyatın da toplumsal yaşamın gündeminde daha fazla yer alacağı günleri umutla bekliyoruz. Böyle bir ortamda, yazılarıyla edebiyat okurlarına hayli katkı sağlayan akademisyen Yıldız Ecevit, 23 Haziran 2021’de veda etti bu dünyaya, kendisi gitti yazdıkları bizlere hediye kaldı.

Hilmi Haşal, Pınar Doğu, Beste Bekir, Yusuf Özdemir ve Umut Özer, bu sayımızın şairleri. 130. sayımızda Rukiye Yıldız, Halil Yörükoğlu, Züleyha Kandemir ve Kemal Çavuş, öyküleriyle yer aldı.

Betül Bayraktar, bu kez bir sinema yazısıyla yerini aldı dergide. İsmail Şimşek, bir deneme kitabını değerlendirirken Üzeyir Karahasanoğlu da oyundan romana dönüştürülen bir kitabı değerlendirdi; ilkinde sanat, ikincisinde ise sanatçı öne çıktı yazılarda. Esra Sağlık ile Çağla Göksel Çakır, ayrı birer şairin şiirinden yola çıkarak yeni sözlere ulaştılar. Merve Esra Özgürbüz, günümüzün yazarı Perihan Mağden’in “Haberci Çocuk Cinayetleri” kitabından yola çıkarak “Queer polisiye mümkün mü?” sorusuna cevap aradı yazısında. Nurullah Ulutaş, dilimize çevrilişinden bu yana adından çokça söz edilen “Körlük” romanını, içinde bulunduğumuz olumsuz sağlık koşullarıyla yakın bir bağlamında yeniden değerlendirdi.

İyi okumalar dileriz…

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Sayının İçindekiler:

Turnusol Düşlere Ayraç / Hilmi Haşal - 3

Distopik Bir Dünyada “Körlük” Salgınına Yakalanan İnsanın Vahşeti / Nurullah Ulutaş - 4

Sub Rosa / Pınar Doğu - 8

Haberci Çocuk Cinayetleri’nde Queer Anlatı Stratejileri / Merve Esra Özgürbüz - 9

Dünya, ‘Büyük Saat’e Doğru / Esra Sağlık - 13

Hayal Ehli Rind: Yahya Kemal / Çağla Göksel Çakır - 15

Medyada Gördüklerimiz Ne Kadar Gerçek?: Wag The Dog / Başkanın Adamları / Betül Bayraktar - 18

Kulağımıza Küpe Olsun: Hatırlamak Uzatıyor Ömrü / İsmail Şimşek - 20

Beklenen / Beste Bekir - 22

Aşağıda Sanatçılar Yukarıda Lokantacılar / Üzeyir Karahasanoğlu - 23

Yalnızlık / Yusuf Özdemir - 24

Otogar Saati / Rukiye Yıldız - 25

Gökyüzü Utkusu / Umut Özer - 26

Taze Nohut / Halil Yörükoğlu - 27

Aniden / Züleyha Kandemir - 29

Dünyanın Merkezi / Kemal Çavuş - 30