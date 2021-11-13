Mavi Yeşil Dergisinin 132. Sayısı Çıktı

Mavi Yeşil dergisi, Kasım-Aralık 2021 tarihli 132. sayısıyla yirmi ikinci yılını tamamladı. Yirmi iki yıllık aralıksız yayınımızın 132 sayılık serüveninde bir biçimde bizimle olan, mütevazı dergimize yakınlık duyan okur ve yazarlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Kültür ve yayın dünyasının bilindik olumsuzluklarına karşın Mavi Yeşil dergisinin yirmi iki yıllık aralıksız yayımıyla okurlara ulaşabilmesi yine de sevindirici, edebiyat adına umutlarımızı koruyalım.

Bu sayımızda, öykücülüğümüzün büyük ustası Sait Faik hakkında 115. yaşı için küçük bir dosya hazırladık. Canan Sevinç, Gönül Türüt Kesim ve Esra Sağlık, yazılarıyla dosyamıza katkı sağladılar. Dosya dışında İsmail Özalp, kısa bir yazsıyla dergide yer alırken Elif Baş sinema yazısıyla İsmail Şimşek de anlatmayı konu edinen bir kitap hakkındaki yazısıyla katıldı dergiye. Recep Turan, Mert Yılmaz Güler ve Ahmet Can Demir, bu sayımızın üç öykücüsü. Dergiyi şiiriyle açan Hilmi Haşal yanında Elif Burcu Özkan, Rıdvan Yıldız, Çağla Göksel Çakır, Bilgin Yarıkkaya, Ali Tacar ve Umut Özer de bu sayımızın şairleri.

Yeni bir yılda görüşmek üzere iyi okumalar dileriz.

bilgi@maviyesildergisi.com

Sayı İçindekiler

66’ya Veda / Hilmi Haşal - 3

Dosya: Sait Faik 115 Yaşında - 4

Bir Çağ Kaleydoskopu: Sait Faik / Esra Sağlık - 6

Romana Düşen “Saitçe” Gölge: Bir Hikâyeci Olarak Sait Faik’in Romanları

ve Romancılığına Dair Bazı Dikkatler / Canan Sevinç - 8

Panço: Yalnızlığın Yarattığı İnsan mı? /Gönül Türüt Kesim - 12

Sait Faikli Mektuplar: Sait Faik Abasıyanık - Orhan Veli - Cahit Sıtkı Tarancı - 14

‘İyi’ ve ‘Kötü’ Kadın Karşıtlığında Resmedilen Bir Film: Bir Demet Menekşe / Elif Baş - 16

Homo Narrans: İnsan Niçin Anlatır? / İsmail Şimşek - 20

İkiz Yara /Rıdvan Yıldız - 22

İnsan Otobüse Benzer / İsmail Özalp - 23

Beyhude / Çağla Göksel Çakır - 24

İnsanı, İnsana, Doğayla / Elif Burcu Özkan - 25

Düştüm ve Öldüm / Ahmet Can Demir - 26

Keşiş / Bilgin Yarıkkaya - 27

İncir Sütü/ Mert Yılmaz Güler - 28

Ne İdüğü Belirsiz Belirsizlikler / Ali Tacar - 29

Eh İşte / Recep Turan - 30

Umuda Dokunuş / Umut Özer - 31