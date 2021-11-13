Mavi Yeşil Dergisinin 132. Sayısı Yayımlandı

Mavi Yeşil dergisi, Kasım-Aralık 2021 tarihli 132. sayısıyla yirmi ikinci yılını tamamladı. Yirmi iki yıllık aralıksız yayınımızın 132 sayılık serüveninde bir biçimde bizimle olan, mütevazı dergimize yakınlık duyan okur ve yazarlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Kültür ve yayın dünyasının bilindik olumsuzluklarına karşın Mavi Yeşil dergisinin yirmi iki yıllık aralıksız yayımıyla okurlara ulaşabilmesi yine de sevindirici, edebiyat adına umutlarımızı koruyalım.

Bu sayımızda, öykücülüğümüzün büyük ustası Sait Faik hakkında 115. yaşı için küçük bir dosya hazırladık. Canan Sevinç, Gönül Türüt Kesim ve Esra Sağlık, yazılarıyla dosyamıza katkı sağladılar.

Dosya dışında İsmail Özalp, kısa bir yazısıyla dergide yer alırken Elif Baş sinema yazısıyla İsmail Şimşek de anlatmayı konu edinen bir kitap hakkındaki yazısıyla katıldı dergiye.

Recep Turan, Mert Yılmaz Güler ve Ahmet Can Demir, bu sayımızın üç öykücüsü.

Dergiyi şiiriyle açan Hilmi Haşal yanında Elif Burcu Özkan, Rıdvan Yıldız, Çağla Göksel Çakır, Bilgin Yarıkkaya, Ali Tacar ve Umut Özer de bu sayımızın şairleri.

Yeni bir yılda görüşmek üzere iyi okumalar dileriz.

132. Sayı İçindekiler