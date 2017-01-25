Mavi Yeşil Dergisinin 2016 ŞİİR YILLIĞI

Ocak-Şubat 2017 tarihi 103. sayısıyla 18. yılına başlayan iki aylık Mavi Yeşil dergisi, yeni yılda kendi adına bir ilki gerçekleştirecek: Mart-Nisan sayısında dergi okurlarına 2016 ŞİİR YILLIĞI hediye. Derginin şiir editörü Özkan Satılmış’ın, 2016 yılının çok sayıdaki sanat-edebiyat dergisini tarayarak hazırladığı 2016 ŞİİR YILLIĞI şiir severlerin ilgisini çekecek bir kitap olacak. Tek kitap olarak ayrıca ücretle satılmayacak olan 2016 ŞİİR YILLIĞI, derginin 104. sayısı ile yalnızca dergi okurlarına hediye edilecektir.

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