Mehmet Akif ve İstiklal Marşı

İstiklal Marşı, kahraman milletimize nasip kılınan en güzel ödüllerden biri. Yazılan tarihlerden birinin daha kelimelerle ifade edilir yanı. Hepimizi alıp götüren, sürükleyen, atamızın izini yankılatan bir şiir. Mehmet Akif"in en başarılı eseri. Adını tarihin altın sayfalarına yediren şairin, Mehmet Akif Ersoy"un. Öyle bir milliyetçi şair ki, kalemini halkı adına oynatıyor, halkı adına kağıdın yüzüne sürüyor. Büyük şair ve onun en büyük eseri, İstiklal Marşı. Devlet, milletimin şiiri diyerek kabul etmiş onu. Kimse dil uzatamıyor, kimseden ses çıkmıyor onun hakkında. Büyük şair ve onun ebedi yapıtı, İstiklal Marşı.

Mustafa Özçelik, "Mehmet Akif Ersoy Ve İstiklal Marşı" adlı bu yapıtında eserin hangi koşullarda yazıldığını anlatıyor. "Milli Mücadele ve Akif", "İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı! Nasıl Kabul Edildi!", "Mehmet Akif"in İstiklal Marşı ve Değerlendirmeler" adlı üç bölümden oluşan kitap, Akif"in hayatından alıntılarla birlikte, dönemin sosyal ve siyasal daireler içinde izlediği yolda onun siyasi kişiliğini, sosyal hayat tarzını okuyucuya sade bir dilde aktarıyor. Her Türk Evladının alıp da okuması gereken bir kitap. Hem yazılışının bir milli mücadeleyi anlatması, hem ders alınması yönünden gerekli olması ve hem de milli şuuru tetikleyici nitelikte olması hasebiyle. Ki o Mehmet Akif Ersoy"dur her yönden örnek bir insan. Örnek alınması gereken bir insan. Mustafa Özçelik"te aslında Mehmet Akif Ersoy"u en iyi takip edenlerden biridir yani onu örnek almış bir insan kendisi de. Neslimizin Akif"i daha iyi anlaması, onun siyasi kişiliğini, sosyal kişiliğini, şairsel kişiliğini en iyi anlatan kitaplardan birini okuyucuyla buluşturmuş.

Son zamanlar da yazar ve şairler kendi kitaplarına yönelmişken önümüze bir armağan gibi kitabı seren Şair Özçelik, farklı bir tat bırakıyor ağzımızda. Beynimize ok gibi saplanabilecek nitelikte bilgiler, kesitler sunuyor. Akif"in, milli mücadelede ki rolünü anlatıyor, onun hayatına dair demeçlerini. İstiklal Marşının, mecliste ne çoğunlukta ve ne halde kabul edildiğini, ne kadar zaman içinde yazıldığını, açılan yarışmada büyük şairin neden katılımcı olmadığını anlatıyor. Daha doğrusu bir şairi, en iyi diğer bir şair anlatıyor. Onun her halini örnek alan bir şair yapıyor bunu. Okurken insanın milli şuurunun baskın hale gelmemesi imkansız. Çünkü o kurtuluş savaşımızın şiirsel kanadı. Kelam cephaneliğinde bir mermi niteliğinde medeniyetin takma dişlerine. Zira ne diyor İstiklal Marşında "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar".

Çok yönlü kişiliğiyle her türlü övgüyü hak ediyor. Edebiyat Öğretmeni, dergi yönetmeni, milletvekili ve aynı zamanda usta şair. Milleti adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir adamın hayat hikayesi bu kitap. Milletin varlığına armağan edilmiş ve bütün cihan tarafından kabul edilen bir şiirin, bir tarihin. Kendisinin diğer bir şiirinde söylediği gibi

oku, şayet sana hisli bir yürek lazımsa

oku, zira onu yazdım iki söz yazdımsa.

Hiçbir Türk Evladının atasını öğrenmemesi gibi bir derdi olamaz. "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" adlı bu eser de, kendisine atasını en iyi şekilde anlatacak bir halk kahramanının biyografisidir. Çağa damgasını vurmuş bir adamın, çağa damgasını vuran şiiri, İstiklal Marşı"nın kulesidir.

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı

Mustafa Özçelik

Nar Yayınları